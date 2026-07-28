Genial/Quaest: Cleitinho Azevedo lidera disputa pelo governo de MG

A pesquisa Genial/Quaest desta terça-feira (28) aponta o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da corrida ao governo de Minas Gerais com 35% das intenções de voto. No segundo pelotão, Alexandre Kalil (PDT) com 12% e Patrus Ananias (PT) com 10% estão em empate técnico no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados no principal cenário estimulado, Mateus Simões (PSD) tem 6% e Gabriel Azevedo (MDB) aparece com 4%. Na sequência, Ben Mendes (Missão) e Flávio Roscoe (PL) marcam 2% cada, enquanto Maria da Consolação (PSOL) tem 1%. Votos em branco e nulos somam 13%, e indecisos são 15%.

Cleitinho vence confrontos

Em simulações de segundo turno, o candidato do Republicanos mantém a dianteira contra os principais adversários. Se a disputa final fosse contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, o candidato Cleitinho Azevedo venceria por 44% a 29%, com 12% de brancos e nulos e 15% de indecisos.

Já em um eventual embate contra o candidato petista, o placar aponta Cleitinho com 46% das intenções de voto, contra 31% de Patrus Ananias. Em outro cenário testado pelo instituto, o atual senador derrotaria o vice-governador Mateus Simões por uma margem ampla de 46% a 15%.

Kalil lidera rejeição

O levantamento também mediu o potencial de voto e a rejeição dos pré-candidatos ao governo mineiro. Alexandre Kalil é o nome mais rejeitado pelos eleitores, com 39% afirmando que o conhecem e não votariam nele de jeito nenhum. Ele é seguido por Patrus Ananias, que acumula 35% de rejeição absoluta.

A pesquisa avaliou ainda a percepção do eleitorado sobre a gestão executiva. O governo de Romeu Zema (Novo) é aprovado por 52% dos entrevistados e desaprovado por 41%. No âmbito federal, a gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovada por 51% e aprovada por 42% no estado.

Força evangélica e masculina

A estratificação demográfica revela os pilares da sustentação do atual líder nas pesquisas. Cleitinho Azevedo atinge seu melhor desempenho entre os homens, segmento no qual alcança 44% das intenções de voto, em forte contraste com os 23% registrados entre as eleitoras mulheres.

O recorte religioso também demonstra uma ampla vantagem do líder entre os evangélicos, grupo em que ele soma 39% da preferências. Nesse mesmo estrato da população, seus adversários diretos mais próximos, Alexandre Kalil e Patrus Ananias, registram apenas 8% e 5%, respectivamente.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.482 eleitores entre 22 e 26 de julho, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-09533/2026 e MG-03490/2026.