Genial/Quaest: Raquel Lyra e João Campos empatam tecnicamente em PE

Atual governadora mantém faixa de 43% no 1º turno, contra 37% de candidato do PSB

A corrida pelo governo de Pernambuco apresenta um cenário de acirramento absoluto. A atual governadora Raquel Lyra (PSD) tem 43% das intenções de voto no primeiro turno estimulado, contra 37% de João Campos (PSB).

Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os líderes configuram um empate técnico no limite estatístico.

Entre os demais nomes testados, Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) registram 1% cada. Brancos e nulos somam 6%, enquanto os eleitores indecisos são 11%.

Cenário de segundo turno

Em um eventual confronto direto na segunda etapa do pleito, a polarização do cenário estadual se mantém evidente. Raquel Lyra aparece com 45% da preferência do eleitorado pernambucano.

Seu principal adversário, João Campos, alcança 39% das intenções de voto. O embate repete a diferença de seis pontos registrada no primeiro turno, configurando novo empate no limite da margem.

Nesta simulação específica, os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não vão votar representam 8%, exata mesma proporção dos que se dizem indecisos (8%).

Aprovação e rejeição

A atual governadora ostenta números robustos em relação à sua gestão. O governo de Raquel Lyra é aprovado por 68% dos entrevistados, enquanto apenas 23% desaprovam o trabalho realizado.

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também possui saldo positivo no estado nordestino, acumulando 61% de aprovação e 34% de desaprovação.

No quesito rejeição eleitoral, que indica em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, os líderes estão empatados. Raquel Lyra registra 35%, número estatisticamente igual ao de João Campos, que marca 34%.

Voto evangélico

O recorte demográfico revela que o segmento religioso é fundamental para o desempenho da atual chefe do Executivo. Entre os evangélicos, Raquel Lyra abre ampla vantagem com 54%, contra 27% de João Campos.

Já entre o eleitorado católico, a disputa volta a espelhar o empate técnico geral. A candidata do PSD soma 43% da preferência neste grupo, seguida de perto pelo pessebista, que atinge 40%.

A atual governadora também sustenta forte apelo entre os eleitores de renda superior a 5 salários mínimos, grupo no qual registra 44%, contra 38% do principal adversário.

A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores entre 22 e 26 de julho de 2026, por meio de coleta domiciliar presencial. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03810/2026 e PE-09649/2026.