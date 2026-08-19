Com Lula, Alcolumbre e Fachin, Luis Felipe Salomão assume presidência do STJ

Ex-promotor de Justiça comandará a Corte no biênio 2026-2028; Mauro Campbell Marques será empossado como vice

O ministro Luis Felipe Salomão toma posse nesta quarta-feira (19) como presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A cerimônia está marcada para as 18h e oficializa o início da gestão que comandará a Corte no biênio 2026-2028. O ministro Mauro Campbell Marques também será empossado, como vice-presidente.

A solenidade encerra a gestão do ministro Herman Benjamin, que presidiu o STJ desde agosto de 2024. Salomão e Campbell foram escolhidos por unanimidade pelo Pleno do tribunal em 14 de abril para ocupar os dois principais postos da Corte no próximo biênio.

Campbell deixa o comando da Corregedoria Nacional de Justiça, que será assumido pelo ministro Benedito Gonçalves.

A cerimônia contará com a presença dos presidentes dos Três Poderes: o presidente Lula (PT), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

Com mais de 30 anos de carreira na magistratura, Luis Felipe Salomão acumula 18 anos de atuação como ministro do STJ. Antes de chegar à Corte, foi juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e atuou como promotor de Justiça em São Paulo.