Como Carlos Lacerda foi do comunismo à direita conservadora na política brasileira

De militante marxista na juventude a principal voz do antigetulismo, o jornalista e político marcou a história do país por sua oratória inflamada e por desestabilizar sucessivos presidentes.

Carlos Frederico Werneck de Lacerda é frequentemente lembrado como o político mais letal da história republicana brasileira. Jornalista brilhante e orador implacável, ele construiu sua carreira atuando como o principal motor de crises institucionais que derrubaram ou ameaçaram presidentes eleitos, de Getúlio Vargas a João Goulart. A confusão sobre seu alinhamento ideológico ocorre porque sua trajetória política desafia rótulos simples: o homem que se consagrou como o maior líder conservador do país iniciou sua vida pública discursando em palanques comunistas. Entender a metamorfose ideológica de Lacerda é fundamental para compreender os mecanismos de oposição, o peso da imprensa no debate público e as raízes da direita moralista que moldou o Brasil no século XX.

As raízes na militância de esquerda e a ruptura ideológica

Nascido em 1914 em uma família com forte tradição política, Lacerda herdou a inclinação para a esquerda de seu pai, Maurício de Lacerda, e de seu tio, ambos simpatizantes do socialismo. O próprio nome de batismo do futuro governador da Guanabara, Carlos Frederico, foi uma homenagem direta a Karl Marx e Friedrich Engels. Durante a juventude, no início dos anos 1930, ele ingressou na Faculdade de Direito e logo se destacou como um fervoroso militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Sua capacidade de persuasão era tão notável que, com pouco mais de 20 anos, foi o escolhido para proferir o discurso de inauguração da Aliança Nacional Libertadora (ANL), um movimento de massas antifascista impulsionado pelos comunistas em 1935. No entanto, a aproximação com a esquerda durou pouco. Após o fracasso da Intentona Comunista de 1935, Lacerda começou a se distanciar das diretrizes rígidas do partido.

A ruptura definitiva ocorreu no final da década de 1930. Lacerda acusou os comunistas de autoritarismo cego e de submissão total a Moscou, sendo formalmente expulso do movimento. Esse rompimento não foi amigável. A partir desse ponto, ele transformou o marxismo em seu principal inimigo político, iniciando uma jornada que o levaria a adotar um anticomunismo ferrenho e militante que pautaria o restante de sua vida pública.

A liderança conservadora na UDN e o combate sistemático ao populismo

Com o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas em 1945, a redemocratização exigiu novas forças políticas. Foi nesse cenário que Lacerda encontrou seu lar definitivo: a União Democrática Nacional (UDN). O partido abrigava a elite conservadora, profissionais liberais e empresários, tendo como principal amálgama o ódio profundo a Getúlio Vargas e às suas políticas trabalhistas. Na prática, a UDN defendia o liberalismo econômico, o alinhamento diplomático com os Estados Unidos e uma retórica de moralidade administrativa estrita.

No comando de seu próprio jornal, a Tribuna da Imprensa, Lacerda transformou as páginas do diário em uma verdadeira máquina de destruição de reputações. Ele não fazia uma oposição burocrática; sua estratégia consistia em denunciar escândalos de corrupção, reais ou exagerados, para inflamar a classe média urbana e as Forças Armadas contra o governo. A ideologia lacerdista na prática era a crença de que o populismo era uma ameaça nacional e que a ordem precisava ser mantida, mesmo que isso custasse o respeito à continuidade democrática.

O ápice dessa atuação ocorreu em 1954, quando Lacerda sofreu um atentado a tiros na Rua Tonelero, em Copacabana, que resultou na morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz. A investigação apontou que a ordem partiu do chefe da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato. Lacerda utilizou o episódio para exigir a renúncia imediata do presidente, gerando uma pressão militar e midiática insuportável que culminou no suicídio de Getúlio Vargas em agosto daquele ano.

O apoio inicial aos militares e a aliança com antigos rivais

A habilidade de Carlos Lacerda em mobilizar a opinião pública fez dele governador do recém-criado Estado da Guanabara em 1960. Seu mandato foi marcado por grandes obras de infraestrutura, remoção de favelas e uma gestão administrativa rigorosa. No entanto, sua ambição principal era a Presidência da República. Para alcançar esse objetivo, ele atuou ativamente nos bastidores para desestabilizar a ordem vigente.

Quando o presidente João Goulart, herdeiro político de Vargas, anunciou suas reformas de base, Lacerda operou como um dos principais articuladores civis do golpe militar de 1964. Ele acreditava que as Forças Armadas fariam uma intervenção cirúrgica, expurgariam a esquerda do poder e convocariam eleições diretas em 1965, nas quais ele seria o candidato natural da direita.

O xadrez político, porém, tomou um rumo imprevisto. Os generais decidiram permanecer no poder, cancelaram as eleições e prorrogaram os mandatos. Sentindo-se preterido, o ex-governador deu uma de suas guinadas mais espetaculares. Em 1966, ele fundou a Frente Ampla, um movimento de oposição à ditadura militar, unindo-se justamente aos seus maiores inimigos históricos: João Goulart e Juscelino Kubitschek. A inusitada aliança durou pouco. O regime militar não tolerou a afronta e, com a edição do AI-5 em 1968, a Frente Ampla foi proibida, e Lacerda teve seus direitos políticos suspensos por dez anos.

Dúvidas frequentes sobre a posição política de Lacerda

Carlos Lacerda era de direita ou esquerda? Durante a maior parte de sua vida pública, e no auge de seu poder político, Carlos Lacerda atuou firmemente como um líder de direita. Embora tenha militado no comunismo durante a juventude, ele rompeu com o movimento ainda nos anos 1930 e construiu toda a sua carreira política apoiado no conservadorismo, no liberalismo econômico e em um anticomunismo radical.

O que defendia o partido de Carlos Lacerda, a UDN? A União Democrática Nacional (UDN) defendia a abertura do mercado ao capital estrangeiro, a moralidade na administração pública e o alinhamento diplomático com os Estados Unidos. O partido representava os interesses da elite urbana e da classe média conservadora, posicionando-se frontalmente contra o trabalhismo de Getúlio Vargas e o fortalecimento dos sindicatos.

Por que Lacerda se uniu a Jango e JK se eram inimigos políticos? A criação da Frente Ampla em 1966 foi uma ação de pragmatismo extremo. Após apoiar o golpe de 1964, Lacerda percebeu que os militares não devolveriam o poder aos civis e que sua própria candidatura presidencial estava arruinada. Ele se aliou a João Goulart e Juscelino Kubitschek porque concluiu que apenas a união das maiores lideranças populares do país poderia forçar a ditadura a restaurar a democracia e convocar eleições livres.

A trajetória do político carioca revela as intensas disputas de poder da democracia brasileira no século passado. Ele dominou a arte da oposição e utilizou a imprensa como uma ferramenta letal de demolição governamental, demonstrando que a força do discurso pode ser tão desestabilizadora quanto as alianças de gabinete. O homem que ajudou a derrubar líderes históricos morreu em 1977, longe das urnas que tanto cobiçou, deixando um rastro definitivo como o civil que mais pautou as crises políticas do Brasil sem nunca ter vestido a faixa presidencial.