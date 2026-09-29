Como o posicionamento histórico de Paulo Maluf moldou a direita no Brasil

A trajetória do ex-governador paulista, desde o apoio ao regime militar até as disputas na redemocratização, explica a evolução do conservadorismo nacional

Paulo Salim Maluf representa um dos capítulos mais duradouros e controversos da política brasileira. Sua trajetória pública ajudou a moldar a face do conservadorismo no país durante o período de transição democrática. Analisar o espectro ideológico de suas gestões e alianças partidárias é fundamental para decifrar a evolução da direita nacional e os mecanismos de poder que dominaram o Brasil nas últimas décadas.

A dúvida sobre o alinhamento ideológico do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo ressurge frequentemente em debates sobre a polarização atual. Para o cidadão comum, entender a localização de figuras históricas no xadrez político oferece um retrato claro de como projetos de infraestrutura e discurso de ordem foram utilizados para angariar apoio popular e consolidar bases eleitorais robustas por todo o território nacional.

A ascensão política durante o regime militar

A carreira de Paulo Maluf está intrinsecamente ligada à estrutura de poder do regime militar instaurado em 1964. Seu primeiro grande cargo público ocorreu em 1969, quando foi nomeado prefeito de São Paulo. Essa indicação direta ocorreu sem a necessidade de votos populares, evidenciando sua forte aliança com os generais que comandavam o país e com a elite empresarial paulista da época.

O ingresso oficial na política partidária deu-se por meio da Aliança Renovadora Nacional (Arena), o partido de sustentação da ditadura civil-militar. Foi sob essa bandeira que ele articulou sua ascensão ao governo do estado de São Paulo em 1978. Contrariando as preferências do então presidente Ernesto Geisel, Maluf derrotou o candidato oficial Laudo Natel na convenção do partido e garantiu sua eleição indireta pelo colégio eleitoral paulista.

Esse movimento histórico mostra que, desde o início, seu espectro ideológico estava firmemente ancorado na direita brasileira. Ele representava uma facção civil conservadora que apoiava o autoritarismo como meio para garantir a estabilidade econômica e afastar qualquer influência de movimentos de esquerda no cenário institucional.

O conservadorismo prático e a lógica das grandes obras

No mundo real da administração pública, o estilo cunhado como malufismo operava por meio de um forte desenvolvimentismo urbano. A estratégia consistia em concentrar o orçamento estatal em grandes projetos de infraestrutura visível, como o Elevado Costa e Silva (Minhocão) e diversas rodovias e túneis na capital paulista. Esse formato de gestão entregava resultados palpáveis à população de classe média e alta, solidificando seu prestígio administrativo.

Ideologicamente, essa prática traduzia um conservadorismo de resultados imediatos, que priorizava a expansão do capital privado e do mercado imobiliário em detrimento de pautas sociais distributivas, mais comuns em governos de esquerda. A segurança pública e a ordem urbana eram os pilares do discurso malufista, dialogando diretamente com os anseios de um eleitorado mais tradicional e avesso a políticas progressistas.

Embora nunca tenha adotado o termo oficialmente, a figura do político acabou historicamente atrelada à expressão rouba mas faz. A máxima reflete uma percepção de parte do eleitorado que tolerava denúncias de superfaturamento desde que a máquina pública apresentasse obras. Anos mais tarde, essa mesma lógica administrativa resultou em graves condenações judiciais por improbidade e ocultação de bens, culminando em sua prisão domiciliar determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 2018.

O racha de 1985 e a fundação de um novo polo partidário

O papel de Paulo Maluf no xadrez político da redemocratização foi determinante para a reconfiguração das forças conservadoras no Congresso Nacional. Com a abertura política gradual, a Arena foi extinta e substituída pelo Partido Democrático Social (PDS) em 1980. O grande teste de força dessa nova sigla ocorreu na sucessão presidencial de 1985, a última realizada de forma indireta no país.

Maluf venceu a disputa interna do PDS contra o ministro Mário Andreazza, tornando-se o candidato oficial da direita governista à presidência da República. No entanto, sua figura gerava forte rejeição em alas moderadas do próprio partido. Essa insatisfação provocou uma cisão histórica: dissidentes abandonaram o PDS e fundaram a Frente Liberal, que viria a se tornar o PFL e, posteriormente, o Democratas.

Essa nova força política de centro-direita aliou-se à oposição do PMDB, garantindo a vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral e impondo uma dura derrota a Maluf. Após esse episódio, o líder paulista manteve-se fiel ao seu grupo político, comandando uma série de metamorfoses partidárias que acompanharam as mudanças da legislação eleitoral. O PDS transformou-se no Partido Progressista Reformador (PPR) em 1993, depois no Partido Progressista Brasileiro (PPB) em 1995, até consolidar-se como o atual Partido Progressistas (PP).

Dúvidas frequentes sobre a ideologia de Paulo Maluf

Afinal, o posicionamento de maluf era de direita ou esquerda? Historicamente, ele sempre esteve posicionado de forma inquestionável no campo da direita conservadora. Desde o apoio estrutural ao regime militar até suas plataformas de campanha focadas em ordem pública e privatizações, sua atuação política rejeitou frontalmente as pautas econômicas e sociais defendidas pela esquerda brasileira.

Quais foram os principais partidos do ex-governador? A trajetória de filiações demonstra uma linha de continuidade ideológica impressionante. Ele iniciou sua vida pública na Arena e liderou as sucessivas reestruturações da sigla, passando por PDS, PPR e PPB, até encerrar seu mandato como deputado federal filiado ao Progressistas (PP).

Como o eleitorado enxergava sua posição política? Durante o auge de sua popularidade nas décadas de 1980 e 1990, o eleitorado via nele a representação de um gestor enérgico e alinhado ao capital. Ele atraía votos de setores empresariais, das classes médias conservadoras e de eleitores periféricos que buscavam soluções rápidas de infraestrutura, consolidando um fenômeno que estudiosos da política classificam como populismo de direita.

A estabilidade do sistema político brasileiro atual deve muito à compreensão das forças que operaram durante a transição democrática. O espólio político de figuras ligadas ao desenvolvimento urbano conservador continua a influenciar a forma como prefeitos e governadores estruturam suas campanhas. A sobrevivência das siglas que abrigaram essas lideranças demonstra a capacidade de adaptação da direita nacional, que soube repaginar seu discurso para manter forte relevância no Congresso Nacional e nas urnas de todo o país.