Lula grava vídeo de apoio a Delúbio Soares, condenado no mensalão e na Lava Jato

Ex-tesoureiro do PT disputa uma vaga de deputado federal por Goiás nas eleições de domingo (4)

O presidente Lula (PT) pediu votos, através de um vídeo publicado nas redes sociais, para Delúbio Soares (PT-GO), candidato a deputado federal por Goiás. Ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), Delúbio foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão e também por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato.

O pedido de Lula foi registrado em um material de campanha publicado por Delúbio na segunda-feira (28). Na gravação, o presidente diz que o ex-tesoureiro do PT foi vítima de “uma das maiores perseguições já feitas na história” e pede apoio dos eleitores goianos.

“Eu queria pedir às pessoas que vão votar em mim para presidente que votassem no Delúbio. Ele merece a oportunidade de recuperar sua cidadania e a sua dignidade” Presidente Lula

Assista abaixo:

Delúbio é um dos fundadores do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Ele era tesoureiro do partido quando o escândalo do mensalão veio a público, em 2005.

No julgamento do caso, o STF condenou Delúbio a 8 anos e 11 meses de prisão. Ele foi apontado como responsável por repasses financeiros a parlamentares para a compra de apoio político.

Após o escândalo, Delúbio foi expulso do PT, mas retornou ao partido em 2011. Ele cumpriu 2 anos e 3 meses de prisão e estava em regime aberto quando recebeu, em 2016, o perdão da pena concedido pelo então ministro do STF Luís Roberto Barroso.

Condenação na Lava Jato

Delúbio também foi condenado por lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato, em decisão do então juiz federal Sergio Moro.

Ele chegou a ficar cerca de dois anos na prisão. Posteriormente, as provas utilizadas no processo foram anuladas, retirando os efeitos da condenação.

Delúbio concorre pelo PT a uma das 17 vagas de deputado federal de Goiás. O estado tem 5.081.043 eleitores aptos a votar e, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 264 candidatos disputam o cargo.