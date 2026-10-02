Como fazer e imprimir a colinha eleitoral e a ordem de votação nas urnas

A Justiça Eleitoral proíbe o uso de celulares na cabine de votação, tornando a anotação em papel a única ferramenta legal para garantir a precisão da escolha política.

O eleitor brasileiro enfrenta em 2026 o desafio de escolher seis representantes políticos em uma única ida à seção eleitoral. Diante do volume de números e da proibição rigorosa do uso de aparelhos eletrônicos diante da urna, saber exatamente como fazer e imprimir a colinha eleitoral deixou de ser um mero capricho de organização para se tornar um instrumento fundamental de exercício democrático. Esse pedaço de papel, preenchido previamente em casa, é a garantia de que o cidadão registrará suas escolhas sem ceder à pressão do tempo ou a falhas de memória.

A sobrevivência do papel na era do voto eletrônico brasileiro

O sistema eleitoral do Brasil passou por uma transformação radical na década de 1990 com a introdução das urnas eletrônicas, eliminando as antigas cédulas de papel que eram suscetíveis a fraudes e contagens lentas. No entanto, a digitalização do voto não excluiu completamente a necessidade do meio físico. A anotação prévia dos números dos candidatos sobreviveu como um mecanismo de segurança para o eleitor, permitindo que a transição tecnológica ocorresse sem aumentar o índice de votos nulos por erro de digitação.

Historicamente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sempre incentivou o uso de anotações pessoais. Nas primeiras eleições informatizadas, o receio das autoridades era que a população, especialmente os idosos e as pessoas com menor grau de instrução, se intimidasse diante do teclado numérico. O pedaço de papel preenchido à mão ou impresso tornou-se a ponte institucional entre o eleitor e a máquina, democratizando o acesso à tecnologia.

Com o passar dos anos e o acirramento da disputa política, a ferramenta ganhou um novo contorno jurídico. A necessidade de coibir a compra de votos e a quebra do sigilo eleitoral forçou a Justiça a banir celulares e câmeras das seções. Nesse cenário, o papel retornou ao protagonismo absoluto, consolidando-se como o único material de consulta expressamente autorizado pelos mesários durante o ato de votar.

A ordem exata de votação e o preenchimento correto dos cargos

Para que a anotação cumpra sua função prática, ela deve seguir estritamente a sequência programada no software da urna eletrônica. Nas eleições gerais de 2026, o cidadão precisa registrar seis votos consecutivos. A interface do equipamento não permite pular etapas aleatoriamente, exigindo que o eleitor confirme ou anule cada cargo antes de prosseguir para o próximo.

O primeiro voto é para deputado federal, exigindo quatro dígitos. Em seguida, a urna solicita a escolha para deputado estadual ou distrital, que possui cinco números. A terceira e a quarta etapas são dedicadas ao Senado Federal. Como a renovação parlamentar neste ciclo é de dois terços, o eleitor deve votar no primeiro senador com três dígitos e, logo depois, no segundo senador, também com três dígitos. É fundamental não repetir o mesmo número nestas duas etapas, sob pena de anular o segundo voto direcionado à Casa Alta.

O processo é finalizado com as escolhas para o Poder Executivo. O quinto voto destina-se ao cargo de governador, com dois dígitos, seguido imediatamente pelo voto para presidente da República, com dois dígitos. Preencher o papel respeitando essa exata disposição evita confusões de última hora e impede que o eleitor digite o número de um candidato no campo destinado a outro cargo, o que resultaria na invalidação da escolha.

O peso da Justiça Eleitoral e a fiscalização contra fraudes

O ambiente da seção eleitoral é monitorado por um conjunto de regras rígidas estabelecidas pelo TSE e fiscalizadas por mesários, juízes eleitorais e fiscais de partidos. A dinâmica de poder nesse espaço é desenhada para isolar o eleitor de qualquer influência externa no exato momento em que ele se posiciona diante da cabine. É por isso que o uso do papel impresso é institucionalizado e protegido por lei, enquanto a tecnologia pessoal é vetada.

Os partidos políticos utilizam o material impresso como sua última cartada de campanha. A distribuição de papéis com os números dos candidatos, amplamente conhecidos como "santinhos", é permitida durante o período eleitoral e serve como base para que o cidadão monte sua própria lista. Contudo, a legislação impõe limites claros: no dia do pleito, a distribuição desse material configura crime de boca de urna, punível com detenção e multa.

Para a Justiça Eleitoral, a permissão do papel impresso atua como um contrapeso direto à proibição do celular. Ao reter os aparelhos eletrônicos na mesa do mesário, o Estado assegura que ninguém poderá filmar o próprio voto para comprovar lealdade a organizações criminosas, milícias ou esquemas de compra de votos. A anotação física, portanto, blinda o sigilo constitucional sem privar o cidadão do seu direito básico à consulta.

Regras de conduta e restrições na cabine de votação

O eleitor pode levar um papel impresso por um partido político para a cabine?

Sim, a legislação eleitoral permite que o cidadão entre na cabine portando um material impresso fornecido por candidatos ou partidos, desde que ele o leve consigo de casa. O que configura crime eleitoral é receber, distribuir ou descartar esse tipo de material no local de votação ou nas ruas adjacentes no dia do pleito, prática que caracteriza propaganda irregular.

É permitido utilizar o celular apenas para ler os números dos candidatos?

Não existe nenhuma exceção na regra do TSE quanto ao uso de aparelhos eletrônicos. O smartphone deve ser obrigatoriamente desligado e deixado com o mesário ou guardado no bolso, sendo terminantemente proibido manuseá-lo diante da urna. Se o eleitor for flagrado tentando usar o aparelho, a polícia poderá ser acionada e o ato de votar será imediatamente interrompido.

O que acontece se o eleitor errar a ordem e digitar o número incorreto?

A urna eletrônica possui um mecanismo de segurança visual. Antes de registrar o voto em definitivo, a tela exibe a foto, o nome e o partido do candidato correspondente ao número digitado. Se houver divergência ou erro na digitação da anotação, o cidadão deve apertar a tecla laranja Corrige e inserir a sequência novamente. O voto só é computado de forma irreversível após o acionamento da tecla verde de confirmação.

A organização prévia dos números reflete a maturidade do processo democrático e a responsabilidade do cidadão na definição dos rumos do país. Ao transpor os dados para um pedaço de papel, o eleitor não apenas facilita a própria experiência diante da interface eletrônica, mas também colabora para a fluidez das filas e para a segurança geral do pleito. Em um cenário político onde as regras são aplicadas com rigor, o ato simples de carregar uma lista preenchida à mão garante que a vontade popular seja registrada com precisão, preservando a integridade do sistema representativo.