Entenda a trajetória e a ideologia política de Ronaldo Caiado

De líder ruralista na redemocratização a candidato à Presidência da República em 2026, saiba como o ex-governador de Goiás se consolidou no espectro conservador.

O cenário eleitoral de 2026 colocou em evidência nomes que buscam liderar a oposição ao atual governo federal, e um dos principais protagonistas desse movimento é Ronaldo Caiado (PSD). Médico, produtor rural e político com mais de três décadas de vida pública, ele renunciou ao governo de Goiás em março deste ano para disputar a Presidência da República. Compreender sua visão de mundo e suas alianças partidárias é fundamental para o eleitor decifrar como as forças políticas estão se reorganizando na corrida pelo Palácio do Planalto.

As raízes no agronegócio e a defesa da propriedade rural

A projeção nacional de Caiado não começou nos corredores do Congresso Nacional, mas sim nos campos e nas tensas discussões sobre a reforma agrária durante a redemocratização do Brasil. Na década de 1980, ele foi um dos fundadores da União Democrática Ruralista (UDR), entidade criada para proteger os interesses de grandes proprietários e barrar o avanço de movimentos sociais de luta pela terra.

Esse período cimentou sua imagem como um representante ferrenho do agronegócio brasileiro. Ao longo de seus mandatos como deputado federal e senador, o político goiano sempre votou alinhado às pautas conservadoras, defendendo temas como o porte de armas no campo, a flexibilização de regras trabalhistas e o endurecimento das leis penais. Sua atuação no Legislativo foi marcada por discursos contundentes, estabelecendo uma oposição frontal e histórica ao Partido dos Trabalhadores desde as primeiras eleições diretas.

A vitrine administrativa em Goiás e a política de tolerância zero

Quando assumiu o governo de Goiás pela primeira vez em 2019, Caiado precisou adaptar seu perfil de parlamentar combativo para o papel de administrador do Executivo. Sua gestão no estado foi pautada por um forte discurso de ajuste fiscal e, principalmente, por uma política de tolerância zero na segurança pública. Ele defende frequentemente que os governadores tenham autonomia total para definir as estratégias de combate às facções criminosas nos estados, restringindo a atuação da União apenas a crimes federais.

Essa postura linha-dura garantiu a ele a reeleição em 2022 no primeiro turno e índices de aprovação bastante elevados ao longo de seu segundo mandato. O dado que mais chamou a atenção dos analistas políticos foi a sua capacidade de transitar além da própria base eleitoral, conseguindo avaliações positivas até mesmo entre eleitores goianos que se declaram lulistas ou simpatizantes da esquerda. Essa aprovação transversal, registrada nas pesquisas de opinião, tornou-se o seu principal argumento de viabilidade eleitoral.

O xadrez partidário e a articulação para a corrida presidencial

A estratégia para viabilizar seu nome em nível nacional exigiu movimentos pragmáticos no tabuleiro político de 2026. Após anos filiado ao Democratas e posteriormente ao União Brasil, o ex-governador migrou para o Partido Social Democrático (PSD), presidido por Gilberto Kassab. A oficialização de Kassab como seu candidato a vice-presidente sinaliza uma tentativa clara de atrair prefeitos e ampliar o tempo de TV, estruturando uma máquina partidária capaz de dialogar com o chamado centro democrático.

O grande desafio de sua campanha é unificar as diferentes alas da direita brasileira, que iniciaram o ano fragmentadas. Enquanto tenta herdar o espólio político e o eleitorado mais fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele também articula pactos de não agressão com governadores de peso, como Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. O objetivo dessas conversas de bastidor é evitar a divisão dos votos conservadores no primeiro turno, consolidando uma frente única que tenha musculatura para enfrentar a campanha governista.

A posição no espectro ideológico e as diretrizes de campanha

Afinal, o governador Ronaldo Caiado é de direita ou esquerda?

A resposta é clara e atestada pela própria trajetória do candidato: ele é um homem de direita com perfil conservador. Em diversas entrevistas recentes, Caiado faz questão de se autodeclarar como um político de centro-direita, ancorado na defesa inegociável da liberdade econômica, do rigor fiscal e da autoridade das forças policiais. Ele costuma afirmar que foi um dos primeiros parlamentares a sustentar abertamente as bandeiras da direita no Brasil, em uma época em que o termo gerava resistência no debate público.

Seus adversários do campo progressista, no entanto, frequentemente o classificam como um expoente da extrema direita, associando sua imagem ao latifúndio e a um modelo excludente de sociedade. No plano de governo oficializado para a disputa de 2026, suas diretrizes reforçam o alinhamento conservador, propondo medidas estruturais como o fim da reeleição para cargos do Executivo, a redução da maioridade penal para 16 anos em crimes graves e a criação de um ministério exclusivo para a Segurança Pública.

A presença de uma chapa presidencial com raízes tão profundas no agronegócio e na segurança pública demonstra como essas pautas continuam sendo o motor das disputas de poder no Estado brasileiro. O desempenho de Caiado nas urnas servirá como um termômetro preciso para medir o apetite do eleitorado por uma direita tradicional, que tenta equilibrar o rigor punitivista com o pragmatismo das antigas lideranças do Congresso Nacional.