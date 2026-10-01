Como funciona a ordem de votação na urna eletrônica nas eleições gerais de 2026

Nas eleições gerais, eleitorado fará seis escolhas na cabine; entenda a sequência exigida pelo TSE e a regra para o Senado.

O momento de digitar os números na cabine é o ápice do processo democrático brasileiro. Nas eleições gerais marcadas para 4 de outubro de 2026, mais de 155 milhões de eleitores têm a responsabilidade de escolher representantes para os poderes Executivo e Legislativo. Compreender com exatidão qual é a ordem de votação na urna eletrônica é o primeiro passo para garantir que a vontade popular seja registrada sem falhas. O modelo adotado pelo país não é aleatório; ele obedece a um rito desenhado para fortalecer a representatividade no parlamento antes da escolha dos chefes de Estado e de governo.

A lógica do sistema eleitoral e a prioridade do parlamento

A estrutura da votação no Brasil carrega uma intenção institucional clara. Desde a universalização da urna eletrônica na década de 1990, a arquitetura do software foi programada para apresentar primeiro os cargos do Poder Legislativo. Essa engrenagem política visa combater o chamado voto de legenda cega ou o desinteresse natural que historicamente afeta as eleições proporcionais no país.

Ao obrigar o cidadão a escolher seus deputados e senadores antes de chancelar o nome para o Executivo, a Justiça Eleitoral tenta equilibrar o peso dos poderes. A premissa é simples: o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas são responsáveis por aprovar o orçamento, fiscalizar os governantes e ditar as leis. Se o cargo de presidente da República abrisse a votação, analistas apontam que haveria uma tendência ao abandono da urna, com um aumento expressivo de abstenções técnicas ou votos nulos para os parlamentares que viriam na sequência.

A sequência exata e a dinâmica das vagas para o Senado

Na prática, o eleitorado fará seis escolhas consecutivas no primeiro turno de 2026. O rito começa pelos representantes locais e estaduais, avançando de forma gradativa até o cargo máximo da República. O rito oficial estipulado pela legislação eleitoral exige a seguinte digitação:

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)

Senador – primeira vaga (três dígitos)

Senador – segunda vaga (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

O grande ponto de atenção no pleito de 2026 é a renovação de dois terços do Senado. Como cada unidade da federação elegerá dois senadores simultaneamente para um mandato de oito anos, o equipamento exigirá duas digitações distintas de três números.

Nesta etapa específica, a regra matemática da urna é inflexível. Se o cidadão tentar votar no mesmo candidato duas vezes, acreditando que dará mais peso a ele, o sistema contabilizará apenas a primeira entrada. O segundo voto será automaticamente anulado por duplicidade. É obrigatório escolher dois nomes diferentes ou optar pelo voto em branco na segunda vaga para garantir a validade total da participação.

Os atores do processo e o controle do Tribunal Superior Eleitoral

A organização desse fluxo não permite interferência de conveniências partidárias no momento do pleito. A sequência é blindada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que define o código-fonte da urna e as diretrizes de segurança do processo. A Resolução TSE nº 23.751/2026 é o documento que regulamenta os atos gerais do pleito, fixando não apenas a ordem, mas o layout exato da tela. O painel deve exibir obrigatoriamente o nome completo, a fotografia, o cargo em disputa e a sigla do partido político.

Neste xadrez institucional, os partidos e as coligações precisam adaptar suas engrenagens de campanha a essa métrica do sistema. É comum observar marqueteiros políticos investindo maciçamente no ensino da sequência numérica na reta final da propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

A imprensa e os órgãos de controle, como o Ministério Público Eleitoral, também atuam como vetores de utilidade pública. Eles traduzem as resoluções da corte para que o cidadão comum não cometa erros por desconhecimento técnico. Essa sinergia entre fiscalização e informação visa proteger a lisura da votação e garantir que nenhum eleitor seja induzido ao erro.

Principais dúvidas sobre as regras na cabine de votação

Para assegurar a fluidez nas seções eleitorais e proteger a integridade do pleito, algumas normas de conduta são rigorosamente aplicadas pelos mesários e presidentes de mesa no dia da eleição.

Pode entrar com o celular na cabine de votação?

Não. A legislação federal proíbe expressamente o porte de telefones celulares, máquinas fotográficas ou filmadoras junto à urna. O objetivo dessa vedação é garantir o total sigilo do voto e coibir crimes eleitorais, como a compra de votos mediante comprovação em foto ou vídeo da tela. O aparelho deve ser deixado com o mesário antes do acesso à cabine.

Como funciona a colinha eleitoral em papel?

O uso de anotações em papel não apenas é permitido, como é amplamente incentivado pela Justiça Eleitoral. A tradicional colinha ajuda a organizar a longa sequência numérica, reduzindo o tempo que cada pessoa passa diante do visor e evitando longas filas nas seções de votação.

O que acontece se eu digitar o número errado?

A urna eletrônica só consolida a escolha após o acionamento da tecla verde. Caso o número digitado não corresponda ao candidato desejado ou a foto na tela seja de outra pessoa, basta pressionar a tecla laranja de correção e refazer a operação do zero para aquele cargo específico. Se o erro só for percebido após a confirmação verde, não há como retroceder ou alterar o voto.

O rigoroso encadeamento das escolhas na urna é um mecanismo prático que sustenta a estabilidade institucional do país. Ao padronizar a forma como mais de 155 milhões de brasileiros expressam suas preferências em um único dia, o sistema garante que a renovação do poder ocorra de maneira auditável e com profundo respeito à representatividade exigida por uma democracia madura.