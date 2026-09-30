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Michelle rebate crítica de Janja: ‘Bolsonara da Ceilândia com muito orgulho’

Em evento do PT, a primeira-dama pediu aos eleitores que não votassem em ninguém que carregasse o sobrenome do ex-presidente

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Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro morou em Ceilândia Gilson Freitas/Agência F8/Estadão Conteúdo

A candidata ao Senado Michelle Bolsonaro (PL-DF) rebateu nesta quarta-feira (30) crítica da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, durante ato no Distrito Federal. A postulante à Casa Alta afirmou ser “Bolsonara da Ceilândia com muito orgulho”.

“Achou que fosse me diminuir. Isso é muito grande ao meu coração”, declarou Michelle. As informações são do portal Metrópoles.

Em 16 de setembro, durante ato do Partido dos Trabalhadores (PT) na Região Administrativa, Janja pediu aos eleitores que não votassem em ninguém que carregasse o sobrenome do ex-presidente Jair Bolsonaro e “suas ideias conservadoras”.

Sem citar Michelle nominalmente, a primeira-dama disse: “Inclusive tem uma Bolsonara aqui de Ceilândia que vocês conhecem bem”. A candidata ao Senado morou na Região Administrativa.

“Não vamos retroceder. E, quando falo que não vamos retroceder, não é só sobre colocar o filho do Bolsonaro na Presidência. É sobre combater o bolsonarismo como um todo. É sobre não votar em ninguém que leve seu sobrenome, nem suas ideias conservadoras. Inclusive tem uma Bolsonara aqui de Ceilândia que vocês conhecem bem. Digam não aos Bolsonaros e não ao bolsonarismo”, declarou Janja na ocasião.

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