Como funciona o trabalho e a folga no domingo de eleição

O dia da votação paralisa grande parte da rotina do país, mas milhões de cidadãos que atuam em serviços essenciais e no varejo continuam em seus postos. O pleno funcionamento do comércio no domingo eleitoral exige uma engenharia jurídica que cruza a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com as rigorosas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo central dessa engrenagem é garantir que a economia não pare, sem que isso custe o direito fundamental ao voto e à participação democrática do trabalhador brasileiro.

A origem do feriado eleitoral na legislação brasileira

A garantia de que o trabalhador possa ir às urnas sem sofrer retaliações patronais remonta à base do sistema democrático moderno no país. O Código Eleitoral de 1965, em seu artigo 380, cravou que os dias de eleição nacional são considerados feriados em todo o país. Essa determinação histórica surgiu para blindar a classe trabalhadora contra possíveis boicotes, evitando que empregadores usassem a jornada de trabalho como ferramenta para impedir o voto de seus subordinados.

Antes da consolidação dessas garantias, a ausência de uma regra clara permitia que o tempo de deslocamento até a seção eleitoral fosse motivo de demissão ou de desconto salarial. Transformar a data em feriado nacional foi a resposta institucional para garantir a igualdade de acesso às urnas. A medida assegurou que o caixa de supermercado, o médico plantonista e o frentista tivessem o mesmo peso político que qualquer outro cidadão livre de escalas aos domingos.

Com o passar das décadas, o regramento evoluiu para abarcar as novas dinâmicas do mercado de trabalho. O feriado eleitoral deixou de ser um mero dia de descanso para se tornar um mecanismo de proteção cívica, sustentado por decisões judiciais que reafirmam a soberania do sufrágio universal sobre as exigências de produtividade empresarial.

Regras do TSE e da CLT para o comércio na prática

No mundo real, a operação de lojas, shoppings e hospitais durante o pleito segue normas estritas. A resolução número 23.759/2026 do TSE determina que todo eleitor que presta serviço no dia da eleição tem o direito de se ausentar para votar. O empregador é obrigado a organizar a escala de turnos para liberar o funcionário pelo tempo necessário, considerando o deslocamento e as eventuais filas nas zonas eleitorais, sem realizar qualquer corte no contracheque.

Do ponto de vista trabalhista, como a data é um feriado nacional, o expediente ganha contornos específicos. As empresas que possuem autorização legal ou sindical para abrir as portas precisam seguir a regra da compensação. O trabalhador que bate ponto no primeiro ou no segundo turno deve receber o pagamento daquele dia em dobro, a menos que a empresa conceda uma folga compensatória ao longo da semana seguinte.

Para aqueles que não estão em seus empregos regulares, mas sim prestando serviço direto ao processo democrático, a regra muda de figura. A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) assegura que os mesários e o pessoal de apoio logístico ganhem dois dias de descanso remunerado para cada dia trabalhado para a Justiça Eleitoral, estendendo o benefício também aos dias de treinamento.

O equilíbrio de forças entre empresas e Justiça Eleitoral

A relação entre o capital e o exercício do voto é monitorada de perto por uma rede que envolve o TSE, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e os sindicatos de classe. Nos últimos anos, essa vigilância foi intensificada para coibir o assédio eleitoral no ambiente corporativo. Ameaçar um funcionário de demissão, dificultar sua saída para votar ou oferecer vantagens financeiras por votos são atitudes classificadas como crime eleitoral, passíveis de detenção e multas pesadas.

Nesse xadrez institucional, o Ministério Público atua como o principal fiscalizador das relações trabalhistas durante o período de campanha e de votação. As denúncias de empresas que tentam reter seus funcionários no local de trabalho ou que exigem a compensação das horas gastas na urna são investigadas rapidamente. O recado dos tribunais é claro e direto: a subordinação trabalhista termina onde começa a cabine de votação.

Os sindicatos também jogam um papel crucial ao fiscalizar as escalas de domingo, garantindo que o revezamento de horários não prejudique o descanso semanal do trabalhador nem o seu tempo de voto. Esse alinhamento entre órgãos de controle e representantes de classe cria uma malha de proteção que inibe abusos e preserva a integridade do pleito.

O que diz a regra sobre o expediente nas eleições

Afinal, quem trabalha no domingo de eleição tem direito a folga?

Sim, mas a natureza da folga depende da função exercida no dia. Para os funcionários do comércio, da indústria e de serviços essenciais, o domingo de votação é um feriado nacional. Trabalhar nesta data garante uma folga compensatória em outro dia da semana ou o pagamento do dia em dobro, conforme as regras da CLT. Já para os cidadãos que atuam como mesários, a lei eleitoral garante dois dias de folga para cada dia trabalhado para a Justiça Eleitoral, além de dois dias extras pelo treinamento prévio.

O tempo gasto no deslocamento para votar é descontado do salário?

A legislação proíbe terminantemente qualquer tipo de desconto financeiro ou exigência de compensação de horas. O empregador deve conceder o tempo necessário para o exercício do voto, levando em conta a distância entre o local de trabalho, o trânsito e a seção eleitoral do funcionário.

O que acontece se o empregador proibir a saída do funcionário?

Impedir ou criar obstáculos excessivos para que o trabalhador compareça às urnas configura crime eleitoral. A empresa pode ser denunciada ao Ministério Público do Trabalho e os responsáveis estão sujeitos a penalidades rigorosas, incluindo processos criminais e detenção de até seis meses.

A estrutura que protege o eleitor trabalhador é um dos pilares mais sólidos da estabilidade política nacional. Ao impedir que a dependência econômica seja usada como barreira para a participação cidadã, a legislação garante que o resultado das urnas reflita a vontade de toda a sociedade, independente do cargo ou da classe social de quem digita os números na cabine.