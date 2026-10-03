Lula e Flávio Bolsonaro empatam em eventual 2º turno com 46%, diz PoderData/Aya
Pesquisa do PoderData/Aya divulgada neste sábado (3) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam numericamente em eventual segundo turno. Cada um registra 46% das intenções de voto.
Os brancos e nulos correspondem a 7%. São 1% os indecisos.
Comparado com a rodada anterior, divulgada em 24 de setembro, Lula oscilou em um ponto percentual para mais. Antes, o chefe do Executivo tinha 45%.
Flávio manteve estável a preferência do eleitorado. Da mesma forma, os brancos e nulos não variaram.
Os indecisos oscilaram em um ponto percentual para menos. Na rodada anterior, eram 2%.
De 30 de setembro a 2 de outubro, o PoderData entrevistou 4.000 pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03519/2026.
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