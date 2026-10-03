PoderData/Aya: Lula tem 42%; Flávio Bolsonaro, 41% no 1º turno

Pesquisa mostrou que o chefe do Executivo oscilou em um ponto percentual para mais, enquanto o senador cresceu dois pontos percentuais

Pesquisa do PoderData/Aya divulgada neste sábado (3) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatados tecnicamente no primeiro turno. O chefe do Executivo registra 42% das intenções de voto. O parlamentar tem 41%.

Comparado com a rodada anterior, divulgada em 24 de setembro, Lula oscilou em um ponto percentual para cima. Antes, era 41%.

Já Flávio cresceu dois pontos percentuais. De 39% para 41%.

No levantamento atual, o escritor Augusto Cury (Avante) e o fundador do partido Missão, Renan Santos, figuram com 3%. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) registra 2%.

O jornalista Rui Costa Pimenta (PCO) e o ex-governador Romeu Zema (Novo) têm, cada um, 1%.

A dentista Samara Martins (UP), a advogada Clariana Barão (DC), o veterinário Wilson Grassi (Democrata) e os professores Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. São 4% os brancos e nulos. Indecisos correspondem a 2%.

A pesquisa incluiu o presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Leonardo Avalanche, que não pontuou. O dirigente desistiu da candidatura na quarta-feira (30).

De 30 de setembro a 2 de outubro, o PoderData entrevistou 4.000 pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03519/2026.