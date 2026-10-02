Datafolha: Lula lidera intenções de voto em MG e PE, e Flávio no RJ e DF; disputa em SP tem empate

Pesquisas divulgadas pelo Datafolha nesta sexta-feira (2) mostraram que o presidente Lula (PT) lidera a disputa pela Presidência da República no 1º turno em Minas Gerais e Pernambuco, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) fica à frente no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Já em São Paulo, os dois estão tecnicamente empatados. No estado paulista, Flávio Bolsonaro registra 41% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto Lula aparece com 40%.

Em Minas Gerais, os votos válidos para o primeiro turno indicam 45% para o atual presidente e 38% para Flávio. Assim como para os mineiros, em Pernambuco Lula também aparece à frente com 65% dos votos válidos ante 26% do senador.

No Distrito Federal, o cenário muda e Flávio tem a maioria na contagem de votos válidos com 46% contra 36% para Lula. No estado natal do filho de Bolsonaro, a pesquisa apontou que a maioria dos eleitores fluminenses, 48%, devem votar em Flávio, enquanto Lula tem 40% das intenções de voto no Rio.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno apenas em confronto direto entre Lula e Flávio, a contabilização de votos totais — com votos em branco, nulos e eleitores indecisos — permanece como a principal referência.

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro tem 48% no cenário de segundo turno contra 45% de Lula. Votos brancos e nulos somam 7%, e indecisos chegam a 1%. No levantamento anterior, realizado no final de setembro, o candidato do PL aparecia com 49% das preferências dos paulistas, contra 41% do atual presidente.

Já em Minas Gerais, a pesquisa registra 48% das intenções para Lula e 44% para Flávio, acompanhados por 7% de brancos e nulos e 1% de indecisos. No levantamento anterior, a disputa mostrava 46% para Flávio e 44% para Lula, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

Como no primeiro turno, no Rio de Janeiro o cenário de segundo turno mostra Flávio à frente com 51% e Lula com 42%, com 6% de brancos e nulos e 1% de indecisos. Na última, a vantagem do senador sobre o petista era de 51% a 42%.

Em Pernambuco, Lula tem 65% na disputa direta de segundo turno, Flávio registra 29%. Brancos e nulos somam 6%, e indecisos são 1%. No levantamento anterior, o presidente liderava a disputa no estado por 64% a 29%.

Por último, a pesquisa constatou que no Distrito Federal a simulação indica 51% para o senador e 39% para o atual presidente, além de 8% de brancos e nulos e 2% de indecisos. No levantamento passado, o placar no DF registrava 51% para Flávio e 41% para o atual presidente.

O Datafolha ouviu 910 pessoas entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Em São Paulo, o Datafolha ouviu presencialmente 1.610 pessoas de 16 anos ou mais em 65 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registros no TSE: SP-01367/2026 e BR-02676/2026.

Em Minas Gerais, foram realizadas 1.204 entrevistas presenciais em 55 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Registros no TSE: MG-09729/2026 e BR-03604/2026.

No Rio de Janeiro, o instituto entrevistou 1.204 eleitores em 35 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Registros no TSE: RJ-02070/2026 e BR-01272/2026.

Em Pernambuco, foram ouvidas 1.204 pessoas em 48 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Registros no TSE: PE-06822/2026 e BR-00950/2026.

No Distrito Federal, foram entrevistadas 910 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Registros no TSE: DF-00905/2026 e BR-09530/2026.