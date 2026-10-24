Como o Distrito Federal votou para presidente no primeiro turno de 2026

Flávio Bolsonaro ficou à frente com 51,31% dos votos válidos e confirmou liderança do PL no Centro-Oeste

O Distrito Federal deu vitória a Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da disputa presidencial.

O senador recebeu 51,31% dos votos válidos, resultado que o colocou à frente de Lula (PT), candidato à reeleição.

O DF acompanhou o padrão do Centro-Oeste, onde Flávio também venceu em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A votação presidencial ocorreu ao lado de uma disputa local que foi levada ao segundo turno para o governo do Distrito Federal.

Brasília também concentra a estrutura dos Três Poderes e se tornou palco frequente de agendas nacionais das duas campanhas, além de atos organizados por aliados.

No segundo turno, o eleitor do DF votará novamente para presidente e também para governador, mantendo a mobilização política local até 25 de outubro.