Como o Distrito Federal votou para presidente no primeiro turno de 2026
O Distrito Federal deu vitória a Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da disputa presidencial.
O senador recebeu 51,31% dos votos válidos, resultado que o colocou à frente de Lula (PT), candidato à reeleição.
O DF acompanhou o padrão do Centro-Oeste, onde Flávio também venceu em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
A votação presidencial ocorreu ao lado de uma disputa local que foi levada ao segundo turno para o governo do Distrito Federal.
Brasília também concentra a estrutura dos Três Poderes e se tornou palco frequente de agendas nacionais das duas campanhas, além de atos organizados por aliados.
No segundo turno, o eleitor do DF votará novamente para presidente e também para governador, mantendo a mobilização política local até 25 de outubro.
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