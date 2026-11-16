Lula e Pedro Sánchez discutem defesa da democracia diante de ameaça da extrema direita

Encontro em Madri ocorre a menos de duas semanas das eleições gerais na Espanha, nas quais o premiê socialista enfrenta a direita nas pesquisas de intenção de voto

O presidente Lula (PT) conversou nesta segunda-feira (16) com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, sobre a defesa da democracia diante da “ameaça de extrema direita”, durante um encontro em Madri, a menos de duas semanas das eleições gerais espanholas, em 29 de novembro.

Na sua chegada ao Palácio de la Moncloa, sede do governo espanhol, Lula foi recebido por Sánchez com um abraço e um aperto de mãos.

No encontro, “os dois mandatários abordaram o futuro das Nações Unidas e a importância de defender as instituições democráticas e a coesão social diante da ameaça da extrema direita”, afirma um comunicado divulgado pelo governo espanhol.

Além disso, em uma reunião posterior fora de Moncloa, os dois conversaram sobre “a situação da esquerda ocidental e o modelo progressista que defendem, baseado na melhoria das condições de trabalho e em uma tributação justa como mecanismos para gerar prosperidade”, afirmou o Partido Socialista (PSOE) de Sánchez.

Um ato de campanha anunciado inicialmente com Lula e Sánchez foi “cancelado”, segundo o PSOE.

Lula, que aos 81 anos acaba de fazer a primeira viagem internacional após sua reeleição, precisou cancelar discursos por problemas na garganta.

Sánchez demonstra confiança em vencer as eleições de 29 de novembro, apesar de, segundo as pesquisas, estar atrás da direita nas intenções de voto.

Se vencer, a direita poderá precisar do apoio da extrema direita para formar governo.

Lula venceu de forma histórica o segundo turno das eleições presidenciais de 25 de outubro contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que foi o candidato mais votado no primeiro turno.