Conheça Marina Silva, aposta de Lula que fez história como a senadora mais jovem do Brasil

Candidata, que aparece entre as favoritas nas pesquisas, está indo para sua 10ª a eleição, da qual foi eleita em 5 disputas; chegou ao Senado pela primeira vez aos 35 anos

Marina Osmarina, mas também conhecida como Marina Silva, do Rede Sustentabilidade (REDE), 68 anos, vai concorrer ao Senado pelo Estado de São Paulo, uma aposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição e chegar ao quarto mandato. Ex-ministra Meio Ambiente e Mudança do Clima, está indo para sua 10ª a eleição, da qual foi eleita em 5 disputas.

Marina estreou na política em 1986, aos 28 anos, quando concorreu como deputada federal do Acre, mas não foi eleita. Na época, chegou a ficar entre os cinco candidatos mais votados do país, mas o partido não atingiu o quociente eleitoral. A primeira vitória veio dois anos depois, em 1988, quando foi eleita vereadora. Seguiu na careira polítia e em 1994, aos 35 anos, chegou a Brasília como a senadora mais jovem da história da República.

Em três ocasiões, já disputou a presidência – 2010, 2014 e 2018 – nas duas primeiras tentativas ficou em terceiro lugar. Marina, conhecida pelo sua luta pela causa ambiental e social, já atuou como vereadora, desputadas estadual e federal e senadora, todos os cargos pelo estado onde nasceu. Essa será a segunda vez que concorre por um estado diferente. Em 2022 foi eleita deputada federal por São Paulo e integrou a formação de uma Frente Democrática de apoio à eleição do Presidente Lula.

Antes de assumir Ministério do Meio Ambiente no governo Lula, já tinha atuado no setor. Esteve no cargo em outras duas oortunidades, quando ficou na função de de 2003 a 2008.

Vida pessoal

Nascina no Acre, no dia 8 de fevereiro de 1958, é casada com o biólogo e técnico agrícola Fábio Vaz de Lima. Filha de Pedro Agostinho, um seringueiro e agricultor, e Maria Augusta, agricultora e costureira tinha o sonho de ser freira, pois admirava a devoção católica da avó, mas ela mesma lhe advertia: “freira não pode ser analfabeta, tem que estudar”.

Após contratir hepatite e ir para Rio Branco em busca de tratamento, trabalho como empregada doméstica e estudou. Estudo que a levou a se formar em História pela Universidade Federal do Acre e realizar duas pós-graduações, em Teoria Psicanalítica (UnB) e Psicopedagogia (Universidade Católica de Brasília).

Antes de assumir Ministério do Meio Ambiente no governo Lula, já tinha atuado no setor. Esteve no cargo em outras duas oortunidades, quando ficou na função de de 2003 a 2008.

Sabatina na Jovem Pan

Um dos principais nomes nas pesquisas eleitorais para o Senado por São Paulo, aliados da candidata afirmam que a ex-ministra não pretende retornar à Esplanada dos Ministérios caso seja eleita nas eleições deste ano. Segundo interlocutores, ela própria tem reforçado que pretende concentrar a atuação em um mandato no Congresso Nacional.

A avaliação de pessoas próximas é que Marina poderá ajudar a ampliar a margem de manobra do governo Lula da Silva (PT) no Senado a partir do próximo ano.

Pesquisa eleitoral

Pesquisa eleitoral da Quaest, divulgada em 25 de agosto, mostra um empate técnico entre Tebet, o ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP) e a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede). Eles lideram a corrida pelas duas vagas ao Senado em São Paulo. Segundo a pesquisa, estão numericamente empatados com 12% das intenções de votos totais.

A ex-ministra Simone Tebet (PSB) registrou 11% e está tecnicamente empatada com os dois.

Em seguida, aparece o presidente da Alesp, André do Prado (PL), com 7%. Ele está empatado na margem de erro com Tebet. O deputado federal Ricardo Salles (Novo) tem 5%.

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, 95%. A pesquisa foi contratada pelo grupo Globo e registrada no TSE sob o número SP-06946/2026.