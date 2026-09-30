Gilmar homenageia Fachin e critica Mendonça indiretamente por ‘vazamentos seletivos’
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, aproveitou o início da sessão da Corte desta quarta-feira (30) para homenagear Edson Fachin por seu primeiro ano como presidente do Tribunal, em meio a crise na Corte. Em sua manifestação, fez críticas indiretas ao colega André Mendonça, a quem acusou de promover “vazamentos seletivos” das investigações do Banco Master com o objetivo de favorecer determinados políticos.
Segundo o decano, durante a tramitação da Lava Jato no STF, “não houve notícias de vazamentos seletivos em nossos gabinetes – apesar da sensibilidade dos documentos que estavam sob nossa responsabilidade – tampouco qualquer ato que pudesse indicar uso político-eleitoral das investigações”, disse.
Gilmar lembrou ainda que tinha divergências com Fachin no âmbito da Lava Jato, mas ressaltou que os dois eram unidos pela “convicção de que o juiz não é parte, nem instrumento de causa alguma”. O decano elogiou o “equilíbrio” do colega, a quem atribuiu um “tom sóbrio” diante de um “ambiente de temperatura elevada”, destacou.
Ele também citou e afirmou que o ministro conduziu o caso atual sem concessões ao espetáculo ou a interesses políticos. “Em um ambiente de temperatura elevada, Vossa Excelência tem mantido o tom sóbrio, a palavra medida e o comprometimento integral com a manutenção da constância, da tranquilidade e do ethos decisórios do Tribunal”, disse Gilmar a Fachin.
Gilmar disse ainda ter “convicção” de que o presidente do Supremo “seguirá fortalecendo esta Corte com serenidade, rigor e retidão” e que “encontrará em seus pares o apoio necessário para essa tarefa”.
Ao final do discurso, o decano se levantou de sua cadeira no plenário e abraçou o presidente da Corte.
Assuntos
continue lendo
- Lula fica fora de último debate antes do 1º turno; veja como candidatos reagem à ausência Misael Mainetti · há 18 minutos
- Candidato do PRTB, Leonardo Avalanche desiste de disputar Presidência Agência Brasil · há 29 minutos
- Como justificar o voto no dia da eleição e evitar o bloqueio do título Jovem Pan* · há 46 minutos
- O que a legislação eleitoral determina sobre o uso de roupas casuais e manifestações políticas nas urnas Jovem Pan · há 46 minutos