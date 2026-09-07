Conheça Rui Costa Pimenta, candidato do PCO à Presidência

O presidente nacional da legenda disputará o Palácio do Planalto pela quarta vez

O jornalista Rui Costa Pimenta, 69 anos, foi lançado pelo Partido da Causa Operária (PCO) à sua quarta eleição presidencial. Dirigente nacional da legenda desde 1995, o candidato ao Palácio do Planalto atuou em movimentos estudantis e sindicais e integrou a ala Causa Operária do Partido dos Trabalhadores (PT).

No pleito deste ano, Pimenta disputará a Presidência com chapa pura. O seu vice é o professor Antônio Carlos Silva, 63 anos, da rede estadual de São Paulo.

Ao comunicar o evento de lançamento da campanha eleitoral, o PCO apresentou a candidatura como “uma alternativa política independente da burguesia, dos banqueiros e dos partidos comprometidos com o regime político”. O primeiro ato de Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos Silva foi realizado na Casa Portugal, no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista.

Trajetória

Rui Costa Pimenta começou as suas atividades políticas na ditadura militar, em 1976, quando ingressou no movimento estudantil. Em 1980, participou do Congresso de Refundação da União Nacional dos Estudantes (UNE). Também foi diretor do Centro Acadêmico de Estudos Literários e Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo (CAELL/USP).

Ainda na década de 1980, Rui Costa Pimenta participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, de lutas sindicais contra o governo do ex-presidente José Sarney e do Congresso de Fundação da Organização IV Internacional, que deu origem à ala da Causa Operária no PT.

Em 1985, foi eleito diretor da Central Única dos Trabalhadores da Grande São Paulo.

Após divergências políticas, os integrantes da Causa Operária do PT declararam publicamente a sua ruptura com a legenda em 1992. Três anos depois, lançaram o PCO. Desde a fundação do partido, Rui Costa Pimenta ocupa a presidência nacional.

Em 1996, o jornalista se lançou candidato a vereador da capital paulista pelo PCO. No pleito de 1998, disputou assento na Câmara dos Deputados. Não foi eleito nenhum dos pleitos.

Dois anos depois, Rui Costa Pimenta candidatou-se à prefeitura de São Paulo. O jornalista terminou a disputa em último, com 870 votos.

Rui Costa Pimenta lançou-se candidato à Presidência pela primeira vez em 2002. Ele recebeu 38.619 e terminou a disputa em último.

Em 2006, o jornalista teve sua candidatura à disputa do Palácio do Planalto indeferida. À época, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que a prestação de contas da campanha de 2002 foi feita fora do prazo.

O PCO voltou a lançar o jornalista na corrida presidencial em 2010 e 2014. Ele obteve, respectivamente, 12.206 e 12.324 votos. Terminou ambos os pleitos na última colocação.

Em 2018, o PCO não lançou candidato próprio e anunciou apoio informal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À época, o chefe do Executivo estava preso na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Curitiba, no Paraná. O petista foi barrado pelo TSE com base na Lei da Ficha Limpa, e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) entrou na disputa.

No pleito presidencial seguinte, de 2022, a legenda também optou por não lançar candidatura própria. O PCO aprovou em convenção apoio à candidatura de Lula, mas rejeitou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Dessa forma, novamente, o suporte ao chefe do Executivo foi informal.

Rui Costa Pimenta tem três filhos. Natália é fruto do primeiro casamento com Elizabeth Braga, enquanto João Jorge e Carlos Henrique são da união com Anaí Caproni.

O jornalista é também neto de João da Costa Pimenta (1888–1976). O avô foi um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil (PCB), integrou a Liga Comunista Internacionalista de 1931 e presidiu o comitê que organizou a Greve Geral de 1917. Ele ainda foi preso pelo governo do ex-presidente Getúlio Vargas (1882–1954) durante o movimento liderado por Luiz Carlos Prestes (1898–1990) em 1935 conhecido como “Intentona Comunista”.