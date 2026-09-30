Lula informa que não participará do debate da Globo nesta quinta-feira

Com a ausência no encontro da emissora carioca, o presidente e candidato à reeleição encerra o primeiro turno sem participar de nenhum debate presidencial

O presidente Lula (PT), que busca a reeleição, não participará do debate entre os candidatos à Presidência que a Globo realizará nesta quinta-feira (1º). A informação foi adiantada pela Jovem Pan na terça (29) e anunciada pela emissora carioca nesta quarta (30).

Com a ausência de Lula, o encontro terá a participação de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). O debate será conduzido pelo jornalista César Tralli e acontecerá diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30.

Principal adversário de Lula nestas eleições, Flávio havia confirmado no domingo (27) sua participação no debate da Globo. Esse será o primeiro encontro presidencial que o senador irá neste primeiro turno.

“Vamos no debate da Globo. Está confirmado aqui. Ele (Lula) que lute. Eu quero ir para lá para poder debater com ele. Então, estou chamando Lula para o debate. ‘Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara'” Flávio Bolsonaro em entrevista a jornalistas no domingo

Participação de Zema

A participação do candidato do Novo, Romeu Zema, foi confirmada após uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, tomada na terça-feira.

O ministro concedeu uma liminar solicitada pelo Partido Novo e alterou uma interpretação anterior da Corte sobre as regras para a presença de candidatos em debates promovidos por emissoras de rádio e televisão.

Com a decisão, candidatos do Novo passaram a ter garantida a participação nos debates das eleições deste ano realizados pelas emissoras.

Na terça-feira, Nunes Marques havia determinado que Kiko Caputo, candidato do partido ao governo do Distrito Federal, e André Marinho, que disputa o governo do Rio de Janeiro, fossem incluídos nos debates promovidos pela Globo.

A mesma decisão alcançou Zema, candidato do Novo à Presidência da República.