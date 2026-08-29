Cury defende corte de ministérios de ‘digitalização da máquina pública’ em sabatina

Segundo o candidato, a estimativa de corte foi definida após uma avaliação com um grupo de pessoas sobre a possibilidade de fundir ministérios e otimizar gastos

O candidato à Presidência pelo partido Avante, Augusto Cury, diz que pretende cortar de oito a dez ministérios, como forma de enxugar e modernizar a máquina pública. Cury disse que a definição das pastas que seriam eliminadas dependerá de uma “análise criteriosa”.

Segundo o candidato, a estimativa de corte foi definida após uma avaliação com um grupo de pessoas sobre a possibilidade de fundir ministérios e otimizar gastos. Ele ainda afirmou que faria um trabalho de “digitalização da máquina pública”, com uso de inteligência artificial.

“Se nós não tivermos uma secretaria executiva ou o Ministério da Inteligência Artificial e Robótica, o Brasil vai ser atropelado e pode ser que haja dezenas de milhões de desempregados, e ninguém fala sobre isso”, afirmou.

“Sim, nós vamos cortar, mas em algumas áreas nós temos que aumentar, e aumentar de maneira urgente”, explicou o candidato. “E se tivermos responsabilidade de gerir de maneira adequada e de maneira pública e não contratarmos mais colaboradores, entrássemos com inteligência artificial e digitalizássemos toda a máquina pública, certamente conseguiríamos economizar o suficiente”, completou.

A declaração foi feita hoje (29) à noite, durante sabatina promovida pela TV Globo. Também defendeu a taxação de bets, o arcabouço fiscal

Por outro lado, Cury afirmou que pretende criar um Ministério da Segurança Pública caso seja eleito. Segundo ele, o ex-governador de Goiás e também candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), seria convidado para comandar a pasta.

Sobre ligação com empresa de telemedicina

O candidato à Presidência pelo partido Avante, Augusto Cury, negou ter vínculo atual com uma empresa de telemedicina da qual já foi sócio. Durante a sabatina, ele disse que não é mais embaixador do programa da companhia. Questionado sobre eventual conflito de interesse ao propor a ampliação da telemedicina no Sistema Único de Saúde (SUS), Cury disse que sua experiência com a empresa lhe permite afirmar que o modelo pode ser aplicado de forma “barata” e “eficiente”.

Cury afirmou que uma telemedicina estruturada pelo governo poderia resolver 80% dos casos de atendimento no SUS. Segundo ele, o serviço teria médicos disponíveis 24 horas por dia e uso de inteligência artificial. Questionado sobre a compatibilidade da proposta com as regras do Conselho Federal de Medicina (CFM), que preservam a assistência presencial, Cury disse que o órgão “precisa ser atualizado” diante do avanço tecnológico.

Na educação, Cury negou que pretenda comercializar para escolas públicas os programas de ensino e desenvolvimento emocional que criou. Ele afirmou que ofereceria gratuitamente às escolas públicas um programa baseado em métodos que desenvolveu, mas disse que não está propondo a adoção obrigatória de seu modelo. Segundo o candidato, eventuais mudanças deveriam envolver a revisão da Base Nacional Curricular e a participação de especialistas e do Conselho Nacional de Educação.

Previdência

Augusto Cury afirmou que não é favorável a uma nova Reforma da Previdência “em hipótese alguma”. Para enfrentar o déficit previdenciário, defendeu o aumento da produtividade das empresas, com uso de inteligência artificial e robótica, além do estímulo ao empreendedorismo. Em sabatina promovida pela TV Globo na noite desta sábado, 29, o candidato apontou que uma nova reforma penalizaria pessoas próximas da aposentadoria.

O candidato afirmou também que dividiria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em duas instituições, uma voltada a grandes empresas e outra para microempresas. A proposta, segundo ele, ajudaria a financiar 10 milhões de microempresas no País.

Na política externa, Cury afirmou que o Itamaraty é especializado em pacificação, mas deveria desenvolver maior capacidade de promover comercialmente o Brasil no exterior. “Nós somos peritos em pacificação, mas nós temos que ser peritos em vender o Brasil lá fora de maneira adequada e inteligente”, disse.