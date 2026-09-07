Cury diz ser ‘pesadelo’ de Lula e promete aposentá-lo em eventual 2º turno

Candidato à Presidência afirma que pretende dialogar com o Congresso sem recorrer a ‘balcão de negócio’ e propõe dividir o BNDES

Questionado sobre como construiria uma base no Congresso Nacional sem recorrer a um “balcão de negócio”, Cury reconheceu o poder dos parlamentares e afirmou que buscaria convencê-los por meio do diálogo

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) afirmou que representa o “pesadelo” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual disputa de segundo turno e declarou que pretende “aposentar” o petista. A fala ocorreu nesta segunda-feira (7), durante sabatina da Jovem Pan.

“Em primeiro lugar, o sonho de Lula da Silva é ter Flávio Bolsonaro no segundo turno. O pesadelo do Lula da Silva é me ter no segundo turno, porque eu vou aposentar o Lula”, afirmou o candidato.

Questionado sobre como construiria uma base no Congresso Nacional sem recorrer a um “balcão de negócio”, Cury reconheceu o poder dos parlamentares e afirmou que buscaria convencê-los por meio do diálogo. “O Brasil já é um sistema parlamentarista de fato, mas não de direito. Nós sabemos disso. O Congresso tem muito poder, inclusive o Senado. Eu vou conversar abertamente, porque eu sempre fui um homem de diálogo”, declarou.

O candidato disse que pretende discutir com deputados e senadores qual projeto deve orientar o país, acima de interesses partidários, pessoais ou familiares. “Que país nós queremos ter? É um país voltado para o ego? Voltado para um partido? É um país voltado para uma família? Ou um país que abarca 210 milhões de brasileiros?”, questionou.

Cury também defendeu que o Brasil se prepare para os efeitos da inteligência artificial e da robótica sobre a economia e o mercado de trabalho. Segundo ele, as transformações tecnológicas poderão alterar profundamente diferentes profissões nos próximos anos. “Talvez em quatro a cinco anos quem esteja me entrevistando nem sejam vocês. Sejam robôs sapiens. Brincadeira à parte, vocês sabem o que pode acontecer. Vocês são jornalistas notáveis, obviamente. Mas o mundo está em plena transformação”, disse.

Como parte de sua proposta econômica, o candidato afirmou que pretende financiar ao menos 10 milhões de microempresas ao longo de oito a dez anos. Para isso, prometeu dividir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já na primeira semana de governo.

“Por isso que eu dividiria o BNDES logo na primeira semana, o Banco da Grande Empresa e o Banco da Microempresa”, disse. Cury ainda propôs a criação de agências do chamado Banco do Empreendedor e de escolas de formação para empreendedores em comunidades, favelas, escolas públicas, igrejas e municípios de diferentes portes.

“Em cada comunidade ou favela, em cada escola pública, em cada igreja, em cada cidade pequena, média ou grande, deve ter uma agência do Banco do Empreendedor e também uma escola de empreendedores”, concluiu.