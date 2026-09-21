Cury, Zema e Caiado trocam críticas em debate do Flow e disputam voto útil na reta final

Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) participaram nesta segunda-feira (21), em São Paulo, de debate promovido pelo Flow. Na reta final da campanha, os três buscaram se apresentar como alternativas a Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas. Lula está nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Renan Santos (Missão) participava de uma sabatina no SBT. Flávio também não compareceu.

Zema criticou o governo Lula e afirmou que uma eventual reeleição do petista poderia permitir a indicação de mais quatro ministros com perfil semelhante ao de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF). O candidato do Novo também explorou o caso Banco Master e afirmou que integrantes do PT estariam relacionados ao escândalo, citando Rui Costa e Jaques Wagner. Zema ainda criticou integrantes do Judiciário e mencionou o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Na discussão sobre segurança pública, Caiado afirmou que Cury não teria coragem para enfrentar o crime e disse que o adversário e a família ficariam “horrorizados” diante da violência no país. Cury rebateu e voltou a se apresentar como candidato da pacificação.

O escritor também criticou Flávio Bolsonaro ao discutir o Bolsa Família, afirmando que o senador sempre dependeu de salários provenientes do serviço público.

BRICS divide Zema e Caiado

A permanência do Brasil no BRICS também provocou divergências. Zema defendeu a saída do país do bloco, enquanto Caiado afirmou que, neste momento, manteria o Brasil no grupo por considerar que relações comerciais não devem ser confundidas com ideologia.

Zema disse que o BRICS traz custos ao país, defendeu distância de governos autoritários, citando o Irã, e uma aproximação maior com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Cury, por sua vez, voltou a criticar a polarização entre direita e esquerda e defendeu sua candidatura como alternativa para pacificar o país.

Disputa pelo voto útil

Questionados sobre o chamado voto útil, os três defenderam a permanência na disputa, apesar da vantagem de Lula e Flávio nas pesquisas. Cury, Zema e Caiado argumentaram que a forte rejeição entre os eleitorados dos dois líderes abre espaço para uma alternativa.

Cury também descartou apoiar Lula ou Flávio em um eventual segundo turno entre os dois: “Vou deixar muito claro, nós vamos para o segundo turno e eu não vou apoiar nem Lula da Silva, zero. E nem vou apoiar o Flávio Bolsonaro”, declarou.

Anteriormente, Cury havia admitido apoiar Flávio sob determinadas condições, entre elas a comprovação de que o senador não estivesse envolvido em casos de corrupção.

O candidato do Avante ainda atribuiu aos algoritmos das redes sociais parte da queda nas pesquisas. Depois de chegar a 11% no fim de agosto, aparece com 6% na BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda. O levantamento mostra Lula com 40% e Flávio com 37%, tecnicamente empatados. Cury tem 6%, Caiado, 5%, Renan, 3%, e Zema, 1%. Foram ouvidos 2.006 eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Caiado e Zema contestam pesquisas

Zema afirmou que ainda acredita em uma surpresa nas urnas e citou eleições anteriores para argumentar que pesquisas não determinam o resultado. Caiado destacou o cenário de segundo turno da BTG/Nexus, no qual aparece numericamente empatado com Lula, com 45% para cada um.

O candidato do PSD também criticou a tentativa de concentrar votos em Flávio Bolsonaro: “Quem está apostando no Flávio, na verdade, está apostando na loteria, porque ele tem 50% de rejeição e não tem como crescer. Eu tenho como crescer”, afirmou.

Caiado ainda criticou as ausências de Lula e Flávio e afirmou que a disputa entre os dois tem sido marcada principalmente pelas acusações e controvérsias envolvendo os respectivos campos políticos. Essa versão corta principalmente redundâncias sobre pesquisas e voto útil, mantendo todos os eixos relevantes da matéria.