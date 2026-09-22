Edinho Silva diz que eleição é ‘contra a milícia’ e anuncia mobilização nacional para o dia 27

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse nesta terça-feira, 22, que a disputa presidencial nas eleições deste ano é entre quem “fortalece as instituições” e quem lidera milícias, em referência ao senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL).

A declaração foi feita durante plenária de mobilização do PT, em São Paulo. Participaram do evento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB); o candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad; a candidata ao Senado pela chapa, Marina Silva (Rede), além de lideranças de movimentos sociais.

“Nós estamos disputando as eleições com a liderança das milícias no Rio de Janeiro. E o Brasil vai ter que responder se nós queremos um país que fortalece as instituições, ou se nós traremos para o Brasil as mazelas do Rio de Janeiro”, disse Edinho, que em seguida, elogiou o trabalho do governador inteiro no Rio, Ricardo Couto. “Temos que apoiar o Ricardo Couto para que o Rio de Janeiro recupere a sua força institucional”, disse.

Ao reforçar a mobilização em prol do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Edinho destacou os dados econômicos da atual administração federal e o “fortalecimento” da democracia, dizendo que, “do outro lado”, estão os que tramaram um golpe, não aceitam resultados eleitorais e planejaram o assassinato de Lula.

Ao final, Edinho convidou os militantes e apoiadores presentes a realizarem uma mobilização nacional de apoio a Lula no próximo domingo, dia 27. “Quero dizer a vocês que a gente possa, a partir de amanhã, construir uma mobilização nacional no próximo dia 27, para mostrar a nossa força. Mostrar a nossa capacidade de luta, e mostrar que nós somos brasileiras e brasileiros que vamos derrotar a milícia, o fascismo e o autoritarismo”, discursou.