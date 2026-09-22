JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Isso Não é Um Talk Show | 22h35 - 23h35
Política

Governo libera crédito de R$ 64 milhões para vítimas afetadas pelo El Niño

As comunidades que dependem da agricultura familiar e tiveram sua produção afetada estão entre as mais assistidas por esse dinheiro

Agência Brasil

Geraldo Alckmin e Lula
Geraldo Alckmin e Lula MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, assinou nesta terça-feira (22) uma Medida Provisória (MP) que libera crédito extraordinário de R$ 64 milhões para amenizar os efeitos do El Niño no Brasil.

As comunidades que dependem da agricultura familiar e tiveram sua produção afetada estão entre as mais assistidas por esse dinheiro.

Do total de recursos, R$ 40 milhões serão direcionados ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para a aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos.

Os outros R$ 24 milhões serão destinados à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em ações emergenciais destinadas ao fornecimento de alimentos, água potável e outros insumos essenciais em terras indígenas.

El Niño

O governo também lançou uma página dedicada ao El Niño que reúne informações oficiais sobre o fenômeno, os impactos que devem ser monitorados em cada região do país e as principais ações de preparação e resposta.

A plataforma traz ainda orientações para estados, municípios e para a população, além de informações sobre monitoramento, prevenção de desastres, assistência às áreas mais vulneráveis e medidas adotadas pelo Governo Federal para reduzir os efeitos do El Niño.

O El Niño é um fenômeno que se caracteriza pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical e provoca alteração na circulação atmosférica tornando os volumes de chuvas irregulares. Ele provoca seca no Norte e Nordeste do país, atraso das chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste, e enchentes na região Sul do Brasil.

Assuntos

continue lendo

Sede do Tribunal Superior Eleitoral Política TSE investiga Flávio, Gaspar e Mário Frias por suspeita de impulsionamento irregular de posts Segundo os partidos, os três participaram de uma suposta rede coordenada de perfis no Instagram
  1. Cury diz que Lula ‘vai destruir’ Flávio no 2º turno: ‘Se o pai perdeu, o filho também vai perder’ Estadão Conteúdo · há 44 minutos
  2. Renan Santos: ‘Eu vejo risco de interferência de Trump nas eleições brasileiras’ Estadão Conteúdo · há 1 hora
  3. TRE-DF libera propaganda de Michelle Bolsonaro com imagem do ex-presidente Bruno Pinheiro · há 1 hora
  4. Desembargador beneficiou Master 6 meses antes de sua mulher fechar contrato com Vorcaro Estadão Conteúdo · há 2 horas