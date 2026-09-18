Datafolha: 38% dizem que crise no STF prejudica Lula; 31% apontam Flávio
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (18) mostra que 38% dos eleitores citam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato prejudicado pela crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto 31% apontam Flávio Bolsonaro (PL).
A diferença entre os dois é de sete pontos percentuais, superior à margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 5% afirmam que todos os candidatos são prejudicados, enquanto 25% dizem que a crise não prejudica nenhuma candidatura e 14% não souberam responder.
O levantamento também registra Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 2%, além de Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo), com 1% cada.
Confira os números
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Todos: 5%
- Não prejudica os candidatos: 25%
- Não sabe: 14%
O Datafolha fez a pergunta em duas etapas. Primeiro, questionou se a crise prejudicava ou não as campanhas presidenciais. Aos entrevistados que responderam que sim, perguntou quais candidatos poderiam ser afetados. Essa segunda pergunta teve resposta espontânea e permitia mais de uma resposta, razão pela qual os percentuais citados não precisam somar 100%.
Crise no STF
A pesquisa foi realizada em meio aos desdobramentos da crise no STF relacionada às investigações sobre o Banco Master e às divergências entre integrantes da Corte. Nas últimas semanas, documentos das investigações e informações sobre relações de integrantes do tribunal com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro passaram a alimentar embates entre ministros e também entraram no debate eleitoral.
A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela Globo e ouviu 2.001 eleitores entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.
Assuntos
continue lendo
- Em debate presidencial, Augusto Cury e Romeu Zema lançam críticas ao STF Estadão Conteúdo · há 6 minutos
- O que está em jogo nessa eleição é a escolha entre barbárie e democracia, diz Lula Estadão Conteúdo · há 35 minutos
- STF rejeita recurso e mantém condenação de Eduardo Bolsonaro por coação Estadão Conteúdo · há 40 minutos
- Durigan diz que reajuste do Bolsa Família é compatível com responsabilidade fiscal Estadão Conteúdo · há 2 horas