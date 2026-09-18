Wellington Fagundes: conheça o candidato ao governo do MT com mais de 30 anos de política

Wellington Fagundes (PL-MT) é um dos candidatos ao governo do Mato Grosso. O senador tem mais de 30 anos de trabalho parlamentar ininterruptos, sendo 24 na Câmara dos Deputados, onde foi eleito duas vezes como o mais votado do Estado. Ele foi oficializado a corrida eleitoral pelo Partido Liberal (PL) no dia 22 de julho.

Nascido em Rondonópolis, é formado em veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e possui pós-graduado em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB). Durante sua carreira política, participou de projetos importantes, como o que deu origem ao Estatuto do Idoso, a criação da Universidade Federal de Rondonópolis e o que garantiu o pagamento de R$ 6,5 bilhões do FEX (Fundo de Amparo às Exportações) ao Mato Grosso.

Ingressou na política em 1991, quando deu início ao seu primeiro mandato como deputado federal. Em 2015, foi eleito pela primeira vez como senador. Agora, busca conseguir governar o Estado.

Wellington Fagundes é casado com Mariene de Abreu Fagundes, com quem tem dois filhos: João Antônio Fagundes e Diógenes de Abreu Fagundes. O candidato chegou a ser multado em R$ 9 mil pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) por propaganda eleitoral antecipada e uso irregular de inteligência artificial, que fazia associações ao número 22.

O que dizem as pesquisas?

Levantamento divulgado pela Quaest no dia 25 de agosto aponta que Wellington Fagundes (PL) lidera a corrida para o governo de Mato Grosso com 27% das intenções de voto no principal cenário estimulado. Em segundo lugar, aparece o governador Otaviano Pivetta (Republicanos), que soma 23%.

A Quaest realizou 804 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo MT-04846/2026.

Candidatos ao governo do Mato Grosso

Neste ano, o governo do Mato Grosso tem 6 candidatos em busca do governo. Otaviano Olavo Pivetta (Republicanos), atual governador, está na dispusta em busca da reeleição. Além dele e de Wellington Fagundes, também estão na disputa: