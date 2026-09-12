JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 19h00 - 21h00
Política

Datafolha: 76% afirmam que ministros do STF ‘têm poder demais’

Pesquisa mostrou também que 71% consideram o Supremo essencial para a democracia

Jovem Pan

stf_
Manutenção dos percentuais sobre o STF sugere que a crise institucional não impactou a opinião da população Gustavo Moreno/STF

Pesquisa do Datafolha divulgada na sexta-feira (11) mostrou que 76% dos brasileiros avaliam que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) “têm poder demais”. Ao mesmo tempo, segundo o levantamento, 71% da população consideram que a Corte é essencial para a democracia.

Para 77%, atualmente a crença dos brasileiros no STF é menor do que no passado.

Em comparação com o levantamento feito em abril, os percentuais permaneceram os mesmos. A tendência sugere que a crise institucional no Supremo não impactou a opinião pública.

De 8 a 10 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 5 de setembro com o número BR-01833/2026.

Assuntos

continue lendo

Edson Fachin, ministro do STF Política Fachin assume relatoria de procedimento que envolve Moraes e Vorcaro O presidente da Corte também determinou que seja repassado a ele os processos sobre descontos em benefícios do INSS e do caso do Banco Master
  1. Sessão sobre conversas de Moraes com Vorcaro será transmitida ao vivo pelo STF Jovem Pan · há 32 minutos
  2. Fachin pede à PF informações sobre dados extraídos do celular de Vorcaro Júlia Mano · há 2 horas
  3. Datafolha: 34% defendem afastamento temporário de Moraes; 28%, o impeachment Jovem Pan · há 2 horas
  4. PF aponta envolvimento de Jaques Wagner com ‘emenda Master’ no Senado Estadão Conteúdo · há 4 horas