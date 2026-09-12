Datafolha: 76% afirmam que ministros do STF ‘têm poder demais’
Pesquisa do Datafolha divulgada na sexta-feira (11) mostrou que 76% dos brasileiros avaliam que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) “têm poder demais”. Ao mesmo tempo, segundo o levantamento, 71% da população consideram que a Corte é essencial para a democracia.
Para 77%, atualmente a crença dos brasileiros no STF é menor do que no passado.
Em comparação com o levantamento feito em abril, os percentuais permaneceram os mesmos. A tendência sugere que a crise institucional no Supremo não impactou a opinião pública.
De 8 a 10 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 5 de setembro com o número BR-01833/2026.
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