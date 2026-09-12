Fachin pede à PF informações sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

O presidente do STF deu 24 horas para a corporação comunicar o estado do material e quanto à custódia do mesmo

Decisão de Fachin se dá às vésperas da sessão extraordinária sobre o caso Master

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou neste sábado (12) que a Polícia Federal (PF) envie informações sobre a custódia e o estado do material extraído do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O magistrado deu prazo de 24 horas para a corporação responder.

Em despacho, Fachin destacou que recebeu solicitações de integrantes da Corte para ter acesso à cópia integral dos dados coletados no celular de Vorcaro. O presidente do STF também ressaltou que o relator do caso Master, o ministro André Mendonça, afirmou que o material sob a sua posse está lacrado em seu gabinete.

Na sexta-feira (11), os ministros Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes solicitaram acesso a todo o conteúdo extraído do celular de Vorcaro. Da mesma forma, na manhã deste sábado, o decano do STF, Gilmar Mendes, fez o mesmo pedido.

Depois de Gilmar, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, reiterou as solicitações dos ministros em ofício. O PGR disse ser “relevante” que todos os integrantes do STF tenham “conhecimento prévio da integralidade dos dados” em razão das “peculiaridades da causa”.

A decisão de Fachin se dá às vésperas da sessão extraordinária marcada para terça-feira (15), quando os ministros do Supremo analisarão os desdobramentos da crise instalada na Corte em torno das investigações relacionadas ao Banco Master.



