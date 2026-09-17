JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Eleições 2026 | 21h35 - 23h05
Política

Datafolha: Lula tem 39%; Flávio Bolsonaro registra 36% no 1º turno

Pesquisa mostrou que Caiado está empatado tecnicamente com Cury, Renan Santos e Zema

Jovem Pan

Foto prismada de Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro permanecem isolados na liderança BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 39% das intenções de voto em primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) soma 36%.

Na sequência, aparecem:

  • Augusto Cury (Avante): 6%;
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%;
  • Renan Santos (Missão): 3%;
  • Romeu Zema (Novo): 2%;
  • Samara Martis (UP): 1%;
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%.

Os professores Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU), a advogada Clariana Barão (DC) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Brancos e nulos correspondem a 6%. São 3% os indecisos.

Em comparação com a rodada anterior, de sexta-feira (11), Lula manteve-se estável. Já Flávio oscilou em um ponto percentual para cima.

Clariana Barão e Edmilson Costa variaram em um ponto percentual para menos. Antes registraram 1% cada.

Os indecisos oscilaram em um ponto percentual para menos. Antes eram 4%.

De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.

Assuntos

continue lendo

Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula Política Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 47% de rejeição, diz Datafolha Pesquisa mostrou que o senador e o chefe do Executivo são os presidenciáveis que enfrentam maior resistência do eleitorado
  1. Flávio Bolsonaro critica Zé Trovão por ação contra reajuste do Bolsa Família Estadão Conteúdo · há 4 minutos
  2. Lula diz que Mendonça usa cargo no STF para ‘fazer política’: ‘Faz denúncia seletiva’ Estadão Conteúdo · há 22 minutos
  3. Datafolha: 50% desaprovam governo Lula; 48% aprovam Jovem Pan · há 2 horas
  4. Lula promete canetas emagrecedoras gratuitamente para pacientes com obesidade Estadão Conteúdo · há 3 horas