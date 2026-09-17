Datafolha: Lula tem 39%; Flávio Bolsonaro registra 36% no 1º turno

Pesquisa mostrou que Caiado está empatado tecnicamente com Cury, Renan Santos e Zema

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 39% das intenções de voto em primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) soma 36%.

Na sequência, aparecem:

Augusto Cury (Avante) : 6%;

: 6%; Ronaldo Caiado (PSD) : 4%;

: 4%; Renan Santos (Missão) : 3%;

: 3%; Romeu Zema (Novo) : 2%;

: 2%; Samara Martis (UP) : 1%;

: 1%; Rui Costa Pimenta (PCO): 1%.

Os professores Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU), a advogada Clariana Barão (DC) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Brancos e nulos correspondem a 6%. São 3% os indecisos.

Em comparação com a rodada anterior, de sexta-feira (11), Lula manteve-se estável. Já Flávio oscilou em um ponto percentual para cima.

Clariana Barão e Edmilson Costa variaram em um ponto percentual para menos. Antes registraram 1% cada.

Os indecisos oscilaram em um ponto percentual para menos. Antes eram 4%.

De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.