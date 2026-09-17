Datafolha: Lula tem 39%; Flávio Bolsonaro registra 36% no 1º turno
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 39% das intenções de voto em primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) soma 36%.
Na sequência, aparecem:
- Augusto Cury (Avante): 6%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%;
- Renan Santos (Missão): 3%;
- Romeu Zema (Novo): 2%;
- Samara Martis (UP): 1%;
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%.
Os professores Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU), a advogada Clariana Barão (DC) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Brancos e nulos correspondem a 6%. São 3% os indecisos.
Em comparação com a rodada anterior, de sexta-feira (11), Lula manteve-se estável. Já Flávio oscilou em um ponto percentual para cima.
Clariana Barão e Edmilson Costa variaram em um ponto percentual para menos. Antes registraram 1% cada.
Os indecisos oscilaram em um ponto percentual para menos. Antes eram 4%.
De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.
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