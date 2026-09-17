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Datafolha: 50% desaprovam governo Lula; 48% aprovam

Pesquisa mostrou que o governo é avaliado negativamente por 42% e positivamente por 34%

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PRESIDENTE LULA
Visão positiva do governo teve oscilação para cima TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 50%. A aprovação da gestão petista é de 48%.

Ante a rodada anterior, de sexta-feira (11), a aprovação oscilou em um ponto percentual para cima. Antes era de 47%. Já a desaprovação manteve-se estável.

O levantamento mostrou também a avaliação do governo. São 42% os que consideram a gestão Lula “ruim ou péssima”. Dos entrevistados, 34% veem como “ótimo ou bom”. Outros 23% afirmaram ser “regular”.

A avaliação positiva oscilou em dois pontos percentuais para mais. Antes era de 32%. A percepção negativa manteve-se a mesma.

A visão regular do governo também teve oscilação de dois pontos percentuais, mas para baixo. Antes era de 25%.

De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.

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