Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em eventual 2º turno, diz Datafolha

Pesquisa mostrou que ambos os candidatos se mantiveram estáveis em comparação com a rodada anterior

Lula e Flávio Bolsonaro mantiveram estável o percentual de intenção de voto

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam tecnicamente em eventual segundo turno. O chefe do Executivo registra 46% das intenções de voto, contra 44% do parlamentar.

Os brancos e nulos correspondem a 8%. Os indecisos são 1%.

Em comparação com a rodada anterior, de sexta-feira (11), Lula e Flávio mantiveram-se estáveis. Os percentuais de brancos, nulos e indecisos também não oscilaram.

De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.