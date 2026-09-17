Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em eventual 2º turno, diz Datafolha
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam tecnicamente em eventual segundo turno. O chefe do Executivo registra 46% das intenções de voto, contra 44% do parlamentar.
Os brancos e nulos correspondem a 8%. Os indecisos são 1%.
Em comparação com a rodada anterior, de sexta-feira (11), Lula e Flávio mantiveram-se estáveis. Os percentuais de brancos, nulos e indecisos também não oscilaram.
De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.
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