PF entrega material de celular de Vorcaro a Fux e Mendonça

A Polícia Federal (PF) enviou a íntegra do conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro para os ministros André Mendonça e Luiz Fux. A informação foi publicada pela CNN e foi confirmada pela Jovem Pan.

Os ministros solicitaram acesso ao aparelho após o material ter chegado ao gabinete de outros membros da Corte.

Na última terça-feira, o julgamento de desdobramentos do caso Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcado por sucessivos confrontos entre ministros, acusações sobre a condução das investigações e divergências em torno do próprio rito adotado pela Corte.

André Mendonça esteve no centro dos embates mais duros, com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, enquanto Flávio Dino divergiu do presidente do tribunal, Edson Fachin, em diferentes momentos da sessão.

A Corte analisa a Petição 16.662, relacionada ao relatório da Polícia Federal que apontou Alexandre de Moraes como interlocutor de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Ao longo do julgamento, a discussão avançou para a atuação dos próprios ministros, a origem das investigações e a maneira como os procedimentos relacionados ao caso estão sendo conduzidos no Supremo.

Parte que envolvia Moraes foi tornada pública

Em 1º de setembro, o ministro André Mendonça tornou público um relatório da Polícia Federal que reúne mensagens entre Moraes e Vorcaro, registros de encontros e informações sobre negociações envolvendo o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci, mulher do ministro.

A PF identificou 52 mensagens entre dezembro de 2023 e novembro de 2025. O relatório também apontou a atuação de Moraes na análise e edição de um contrato de R$ 130 milhões entre o Master e o escritório Barci de Moraes.

A divulgação do documento provocou uma crise no Supremo. Moraes reagiu apontando indícios de abuso de autoridade e crime de responsabilidade na atuação de André Mendonça e pediu que a conduta do colega fosse investigada. Ambas as sessões foram adiadas.