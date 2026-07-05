Datafolha: Tarcísio tem 46% das intenções de voto contra 30% de Haddad

Ex-ministro, que é a aposta do governo Lula, aparece como o candidato mais rejeitado pelos paulistas com 47% contra 29% do atual governador

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparecem como favorito para vencer as eleições e seguir no cargo. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (05), Tarcísio tem 46% das intenções de voto com 30% de Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda.

Vera Lúcia (PSTU), Vivian Mendes (UP) e Carlos MAchado (PCB) aparecem tecnicamente empatados na 3ª posição. Não sabem ou não responderam representa 3% dos entrevistados. Brancos, nulos ou ninguém representam 8%.

O Datafolha ouviu 1.608 eleitores em 71 cidades do Estado de São Paulo entre os dias 1 e 3 de julho de 2026. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e é registrada do Tribunal Superior Eleitoral sob os códigos SP-01703/2026 e BR-06481/2026.

Para vencer sem segundo turno um dos candidatos precisa obter 50% dos votos válidos mais um.

A pesquisa também fez um levantamento sobre um eventual segundo turno, Tarcísio permanece à frente de Haddad. O atual governador tem 52% da intenções de votos ante 37% do ex-ministro. Além de aparecer atrás de Tarcísio, Haddad também é apontado como o candidato mais rejeitado pelos paulistas. 47% afirmam que nunca votariam dele novamente. Os dados sobre Tarcísio é inferios, com 29%.