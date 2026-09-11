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De apresentador a senador: conheça Alan Rick, candidato ao governo do Acre

Após dois mandatos na Câmara e uma vitória para o Senado, parlamentar tenta chegar ao comando do Executivo acreano
Marcelo Bamonte

Marcelo Bamonte

Segundo o senador Alan Rick, o setor agropecuário gera empregos e aumenta a renda da população local Fonte: Agência Senado
Antes de chegar ao Congresso, Alan Rick trabalhou como jornalista e apresentador de rádio e televisão no Acre. Entre 2006 e 2014, atuou na Rádio e Televisão Norte, em Rio Branco, e ficou conhecido do público acreano como apresentador da TV Gazeta. Agência Brasil

Jornalista e senador pelo Acre, Alan Rick Miranda, de 49 anos, disputa pela primeira vez o governo do estado. Nascido em Rio Branco em 23 de outubro de 1976, ele construiu boa parte da vida profissional na comunicação antes de entrar para a política. É administrador de empresas, com habilitação em Comércio Exterior, e tem pós-graduação em Jornalismo Político. Também é pastor evangélico.

Antes de chegar ao Congresso, Alan Rick trabalhou como jornalista e apresentador de rádio e televisão no Acre. Entre 2006 e 2014, atuou na Rádio e Televisão Norte, em Rio Branco, e ficou conhecido do público acreano como apresentador da TV Gazeta.

Estreia nas urnas

A estreia nas urnas ocorreu em 2014. Filiado ao então PRB, atual Republicanos, foi eleito deputado federal e iniciou o primeiro mandato em 2015. Em 2017, deixou o partido e ingressou no DEM. No ano seguinte, conquistou a reeleição para a Câmara. Durante a passagem pela Casa, participou da Frente Parlamentar Evangélica e teve atuação ligada a pautas conservadoras, como a defesa da família e de posições contrárias ao aborto. Também integrou, entre outras, discussões sobre o Estatuto da Família e o projeto Escola sem Partido.

Com a fusão entre DEM e PSL, Alan Rick passou a integrar o União Brasil e, em 2022, decidiu deixar a Câmara para disputar o Senado. Foi eleito com 154.312 votos, equivalentes a 37,46% dos votos válidos, derrotando nomes como a então senadora Mailza Assis e o ex-governador Jorge Viana. O mandato iniciado em fevereiro de 2023 se estende até 2031.

No Senado, aproximou-se da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manteve a vinculação com o campo conservador. Integra a Frente Parlamentar Evangélica e passou por comissões como as de Assuntos Econômicos, Educação, Agricultura e Relações Exteriores.

Saída do União Brasil

A preparação para disputar o governo provocou uma nova mudança partidária. Em novembro de 2025, Alan Rick deixou o União Brasil e voltou ao Republicanos, legenda pela qual havia iniciado sua trajetória eleitoral. A saída ocorreu depois que a formação da federação entre União Brasil e PP fortaleceu o projeto eleitoral de Mailza Assis, então vice-governadora, para a sucessão estadual.

A candidatura ao Palácio Rio Branco foi oficializada para as eleições de 2026, com Ricardo Leite, também do Republicanos, como candidato a vice. Alan Rick chega à disputa após três eleições consecutivas vitoriosas, duas para deputado federal e uma para senador, e tenta agora chegar pela primeira vez ao comando do Executivo acreano.

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