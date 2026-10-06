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Política

Federação União Brasil-PP declara apoio a Flávio Bolsonaro

Senador e candidato à Presidência também recebeu apoio dos ex-candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo)
Sarah Américo

Sarah Américo

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO

A federação formada por União Brasil e Progressistas (União Progressista) anunciou nesta terça-feira (05) apoio a candidatura de Flávio Bolsonro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, que acontece no dia 25 de outubro.

“As executivas se reuniram e decidiram por unanimidade o apoio no segundo turno ao Flávio Bolsonaro. No segundo turno o União Brasil e Progressistas vão trabalhar pela eleição de Flávio Bolsonaro”, disse a sendora Tereza Cristina (PP-MS).

A decisão vem após uma reunião da federação, que no primeiro turno optou pela neutralidade, medida que fez com que Tereza Cristina, que era cotada para ser vice-presidente de Flávio, fosse descartada devido ao posicionamento do seu partido.

Também nesta terça, quem anunciou apoio ao Flávio foi o ex-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD). “Vamos transformar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros de bem”, declarou Caiado, ao lado do candidato do PL durante um evento em Goiás.

Caiado registrou 2,18% das intenções de voto na eleição presidencial. Ocupando a 5ª colocação da disputa em 2026, com 2.605.148 votos O ex-candidato Romeu Zema (Novo), que ficou em sexto lugar na disputa pelo Executivo do país, com 326.488 votos, o equivalente a 0,27%, também declarou apoio a Flávio.

Para além do apoio União Brasil-PP e dos ex-candidatos, que entrou de cabeça na campanha de Flávio e trabalha em prol de novas alianças é o governador reeleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Conforme coluna da Beatriz Manfredini, entre as legendas procuradas estão até mesmo o MDB, que apresenta maior resistência à adesão ao candidato do PL. A sigla compõe o governo Tarcísio – é a legenda do vice, Felício Ramuth, e também de Ricardo Nunes, prefeito da capital. Segundo relatos, Nunes telefonou hoje ao presidente do partido, Baleia Rossi, que prometeu conversar com os diretórios.

Tarcísio também abriu diálogo com o Podemos, que chegou a flertar com a possibilidade no primeiro turno. Agora, para os dois partidos, a orientação é aguardar o andamento das conversas e das decisões internas de cada legenda. Internamente, há otimismo com a possibilidade de ampliar a rede de apoios a Flávio: “Vai dar certo. Está ficando bonito”, resumiu uma fonte.

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