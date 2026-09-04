De médico a ministro da Saúde: conheça Humberto Costa, candidato ao Senado

Senador pelo PT desde 2011, parlamentar já foi vereador, deputado estadual e federal e comandou o Ministério da Saúde no primeiro governo Lula

Humberto Costa, de 69 anos, é candidato à reeleição ao Senado por Pernambuco nas eleições de 2026 pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, em 7 de julho de 1957, mudou-se ainda criança com a família para o Recife, onde construiu a carreira profissional e política.

Médico e jornalista, é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Também possui pós-graduações em medicina geral comunitária, clínica médica e psiquiatria, além de especialização em Ciência Política.

A relação de Humberto Costa com a política começou ainda na universidade. Na década de 1970, participou do movimento estudantil e presidiu o Diretório Acadêmico do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. Em 1980, participou da fundação do PT e passou a ocupar funções na direção estadual da legenda em Pernambuco.

A primeira eleição de Humberto Costa ocorreu em 1990, quando foi eleito deputado estadual por Pernambuco pelo PT. O mandato na Assembleia Legislativa durou de 1991 a 1995. Na eleição seguinte, em 1994, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, onde permaneceu até 1999.

Depois de deixar a Câmara, voltou à política municipal. Em 2000, foi eleito vereador do Recife e teve a maior votação para o cargo na história da cidade até então. No ano seguinte, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, função que ocupou entre 2001 e 2002.

Ministro da Saúde

Em janeiro de 2003, no início do primeiro mandato do presidente Lula (PT), Humberto Costa foi escolhido para comandar o Ministério da Saúde. Permaneceu no cargo até julho de 2005.

Durante a gestão, foram lançados ou ampliados programas nacionais na área de saúde, entre eles o Brasil Sorridente e o Farmácia Popular. Também houve a expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), política que havia sido implantada anteriormente por Humberto Costa quando ele comandava a Secretaria de Saúde do Recife.

Após deixar o ministério, retornou a Pernambuco. Em 2007, a convite do então governador Eduardo Campos, assumiu a Secretaria das Cidades. Permaneceu no cargo até 2010 e participou da gestão de áreas como transporte público, habitação e trânsito.

Chegada ao Senado

Em 2010, Humberto Costa disputou pela primeira vez uma vaga no Senado. Foi eleito com mais de 3 milhões de votos e tornou-se o primeiro senador eleito pelo PT em Pernambuco. Assumiu o mandato em fevereiro de 2011.

No primeiro ano no Senado, foi escolhido líder do PT na Casa e líder do bloco de apoio ao governo. Ao longo do mandato, participou de comissões e apresentou propostas relacionadas a áreas como saúde, educação e segurança pública.

Em 2018, foi reeleito para o Senado. O segundo mandato começou em 2019 e se estende até 2027. Atualmente, é titular da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Defesa da Democracia, além de suplente da Comissão de Constituição e Justiça.

Atuação no PT

Além dos cargos eletivos e no Executivo, Humberto Costa ocupou diferentes funções dentro do PT. Foi presidente do diretório estadual da legenda em Pernambuco e integrou a direção nacional do partido.

Em 2025, chegou à direção nacional do PT em meio à mudança de comando da legenda. Também ocupou a segunda vice-presidência do Senado.

A trajetória no partido acompanha praticamente toda a história política de Humberto Costa, que permanece filiado ao PT desde a fundação da legenda.