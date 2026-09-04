De vereadora a candidata ao Senado: conheça Marília Arraes

Neta de Miguel Arraes e ex-deputada federal, política recifense já disputou duas vezes a Prefeitura do Recife e uma vez o governo de Pernambuco

Marília Arraes, de 42 anos, é candidata ao Senado por Pernambuco nas eleições de 2026 pelo PDT. Nascida no Recife, em 12 de abril de 1984, ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Neta do ex-governador Miguel Arraes, Marília iniciou a trajetória política ainda jovem e passou por cargos no Legislativo municipal e federal antes de disputar o Executivo estadual.

A relação com a política começou dentro da própria família. Miguel Arraes, seu avô, foi governador de Pernambuco por três vezes, prefeito do Recife e deputado federal. Marília também é prima do ex-governador Eduardo Campos e do atual candidato ao governo de Pernambuco, João Campos.

A primeira eleição de Marília Arraes ocorreu em 2008, quando foi eleita vereadora do Recife pelo PSB. Aos 24 anos, iniciou o primeiro de três mandatos consecutivos na Câmara Municipal.

Durante a passagem pelo Legislativo municipal, participou de debates sobre políticas públicas para a cidade e ocupou funções na estrutura da Câmara. Em 2012, foi reeleita vereadora e, posteriormente, conquistou um terceiro mandato.

A trajetória dentro do PSB, no entanto, foi marcada por divergências internas. Em 2016, Marília deixou o partido após não conseguir viabilizar sua candidatura à Prefeitura do Recife. No mesmo ano, filiou-se ao PT.

Primeira disputa pela Prefeitura do Recife

Em 2018, Marília Arraes foi eleita deputada federal por Pernambuco com 193.108 votos. Na Câmara dos Deputados, tornou-se a única mulher da bancada pernambucana na 56ª Legislatura e integrou comissões como a de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Dois anos depois, deixou temporariamente a disputa pelo Legislativo para concorrer à Prefeitura do Recife. Em 2020, pelo PT, terminou o primeiro turno na liderança, com 27,95% dos votos, e avançou ao segundo turno contra João Campos, seu primo.

Foi a primeira vez que duas pessoas da mesma família chegaram juntas ao segundo turno de uma eleição para a Prefeitura do Recife. João Campos venceu a disputa com 56,27% dos votos, enquanto Marília terminou com 43,73%.

Disputa pelo governo de Pernambuco

Em 2022, Marília voltou a disputar uma eleição majoritária, desta vez pelo governo de Pernambuco. Filiada ao Solidariedade, terminou o primeiro turno na primeira colocação, com 1.175.651 votos, ou 23,97% dos votos válidos.

No segundo turno, enfrentou Raquel Lyra, então candidata pelo PSDB. Marília recebeu 2.190.264 votos, equivalentes a 41,30%, e foi derrotada por Raquel, que conquistou 58,70% dos votos válidos.

Após a eleição de 2022, Marília permaneceu no Solidariedade e encerrou sua passagem pela Câmara dos Deputados em janeiro de 2023. O mandato foi marcado pela apresentação de propostas e participação em votações e comissões da Casa.

Em 2026, Marília mudou novamente de partido e passou a integrar o PDT. Neste ano, decidiu disputar uma das duas vagas de Pernambuco no Senado Federal.