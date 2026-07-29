Defesa de Bolsonaro nega que ele tenha autorizado vídeo de IA

Produção foi exibida em evento do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou que o capitão da reserva tenha autorizado a produção de um vídeo de IA com a sua voz e imagem, em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (29).

O ministro havia dado 48 horas para que a defesa se manifestasse sobre o vídeo. Na prática, a decisão colocou o ex-presidente diante de dois caminhos: admitir que autorizou o material — hipótese que, segundo o próprio Moraes, pode configurar novo descumprimento das medidas cautelares e até levar à reversão da prisão domiciliar — ou negar a autorização, abrindo espaço para que Flávio Bolsonaro e o PL sejam investigados por eventual uso ilegal de “deep fake” com finalidade eleitoral.

Segundo o documento enviado ao STF. Bolsonaro nem poderia autorizar a publicação por estar proibido de receber visitas por 30 dias e de ver Flávio Bolsonaro por 90 dias, o que evidenciaria a inexistência de qualquer contato para conseguir a autorização.

O texto também afirma que os filhos de Bolsonaro sempre utilizaram a imagem dele para fins político-partidários, e que isso nunca teria sido um problema antes.

Essa circunstância decorre da natural relação de confiança existente entre pai e filhos e da própria natureza pública da imagem do Peticionário Defesa de Bolsonaro

*Em atualização