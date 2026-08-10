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Política

Derrite registra candidatura ao Senado e declara patrimônio 148% maior que em 2022

Derrite é um dos candidatos ao Senado Federal na chapa da direita paulista, ao lado do deputado estadual André do Prado (PL)

Estadão Conteúdo

Em coletiva, Guilherme Derrite disse que não há dúvidas do envolvimento do PCC na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes
Guilherme Derrite, candidato ao Senado por São Paulo MARCELO ESTEVÃO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), registrou sua candidatura ao Senado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última sexta-feira (07). Derrite declarou possuir bens no valor de R$ 2,02 milhões, cerca de 148% a mais do que há quatro anos.

Em 2022, quando se lançou a uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília (DF), o ex-secretário de Tarcísio disse à Justiça Eleitoral ter um patrimônio estimado em R$ R$ 812,7 mil.

Guilherme Derrite declarou ter R$ 1,2 milhão decorrentes de bens imóveis. Também informou à Justiça Eleitoral possuir R$ 638,1 mil em crédito de empréstimos feitos a terceiros; outros R$ 174,1 mil de aplicações de renda fixa somadas; além de R$ 1 mil proveniente de depósitos bancários.

Derrite é um dos candidatos ao Senado Federal na chapa da direita paulista, ao lado do deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Casa Legislativa de São Paulo. A composição conta com o apoio da família Bolsonaro.

Antes de se lançar ao Senado, Derrite foi deputado federal em duas oportunidades: em 2022, pelo PL, e em 2018, pela sigla atual. Em ambas, foi eleito pelo quociente partidário.

O deputado federal e candidato ao Senado tem como primeiro suplente o advogado Vicente Santini, que se lança pela primeira vez em uma corrida eleitoral. O empresário Julio Serson é o 2º suplente e também é estreante em disputas de cargos eletivos.

A advogado Santini declarou patrimônio no valor de R$ 41,5 milhões ao TSE. Destes, R$ 25,3 milhões mais da metade estão classificados como “aplicações financeiras diversas”. Serson, mais modesto, informou à Justiça Eleitoral possuir bens avaliados em R$ 170,1 mil.

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