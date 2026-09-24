Desembargador é alvo da PF por suposta intermediação entre Nunes Marques e Vorcaro

Mensagens extraídas do celular do dono do Banco Master mostraram que Newton Ramos e sua esposa teriam integrado a 'Turma do KN'

A Polícia Federal (PF) deflagrou na tarde desta quinta-feira (24) operação contra o desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). O magistrado é suspeito de ter feito intermediação entre o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Os investigadores chegaram ao gabinete do desembargador às 15h52, após determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A informação foi noticiada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan.

A partir dos dados extraídos do celular de Vorcaro, a PF encontrou um contrato de advocacia de R$ 427 milhões com a chamada “Turma do KN”. Segundo noticiado pelo portal Metrópoles, o valor seria pago caso houvesse êxito em ações de interesse do dono do Banco Master em tribunais superiores, que poderiam destravar R$ 8,5 bilhões em precatórios.

A investigação indicou que “KN” seria referência a Nunes Marques. Mensagens também mostraram que assessores de Vorcaro utilizavam o termo “turma do KN” para se referir a Newton Ramos e à sua esposa, Camilla Ramos.

Segundo a investigação, o desembargador teria repassado ao dono do Banco Master supostos pedidos do ministro e atualizações sobre o andamento das discussões sobre os precatórios. Dentre um dos supostos pedidos de Nunes Marques a Vorcaro, seria uma solicitação de hospedagem no hotel Fasano.