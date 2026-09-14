Dino comenta proibição da imprensa no plenário: ‘Não há razão para excluir’
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira (14). que não foi consultado sobre a proibição para a imprensa acessar o plenário da Corte no julgamento desta terça-feira (15) quando o Tribunal vai decidir se autoriza a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes em razão do seu suposto elo com o banqueiro Daniel Vorcaro.
Plenário será aberto apenas para pessoas que se credenciaram em link disponibilizado pelo Supremo e tiveram o credenciamento confirmado pelo cerimonial da Corte.
“O ministro Flávio Dino esclarece que não foi consultado sobre esse ponto e, caso consultado, se manifestaria a favor da presença dos jornalistas no plenário. Se estarão presentes centenas de pessoas, algumas inclusive ‘convidadas’, o ministro entende que não há razão para excluir os jornalistas”, afirmou Dino em nota. A secretaria de comunicação do Supremo negou que haja pessoas convidadas.
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