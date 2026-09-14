Depoimento de Vorcaro sobre relação do Master com BRB é adiado

Após pedido da defesa, a oitiva foi remarcada e está pré-agendada para o dia 24 de setembro

O depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro sobre irregularidades envolvendo o Banco Master e fraudes em operações com o Banco de Brasília (BRB) foi pré-agendado para quinta-feira (24). Inicialmente a Polícia Federal (PF) tinha marcado a oitiva para terça-feira (15).

Vorcaro prestaria depoimento ainda no final de agosto, e a oitiva foi adiada a pedido da defesa pela segunda vez.

A data desta terça-feira coincide com a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisará o relatório da PF sobre as mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

O banqueiro foi preso em novembro do ano passado quando tentava fugir do país. Ele era alvo de uma investigação sobre emissão de títulos de crédito falsos para instituições financeiras. No dia de sua prisão, o Banco Central liquidou o Banco Master.

Desde que foi detido, novas investigações apontam uma rede ampla envolvendo políticos de vários partidos e cargos nos Poderes Executivo e Legislativo. Além disso, membros do Judiciário, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes também são citados no rol de relacionamentos do banqueiro.

Crise sem precedentes no STF

A discussão sobre o celular ocorre em meio a um conflito maior entre os ministros sobre a condução do caso Master.

Fachin havia determinado a retirada do sigilo de documentos da investigação. Mendonça liberou parte do material, mas manteve documentos sob sigilo. Moraes criticou a decisão e apontou uma suposta divulgação seletiva das informações. A partir daí, Zanin, Gilmar e outros integrantes da Corte passaram a cobrar maior acesso ao conjunto das provas.

Ao mesmo tempo, o plenário do STF está marcado para terça-feira (15) para analisar justamente o caso envolvendo as mensagens entre Moraes e Vorcaro. A discussão é se existem elementos que justifiquem a abertura de uma investigação contra o ministro.

Sessão plenária desta terça

A sessão está marcada para as 10h e será transmitida pela TV Justiça e pelo canal do tribunal no YouTube. O acesso ao plenário, no entanto, será rigorosamente controlado.

Somente pessoas que confirmaram previamente a inscrição com o Cerimonial do STF poderão acompanhar o julgamento no local. A entrada será feita exclusivamente pelos pontos indicados pela Polícia Judicial. Todos passarão por portais detectores de metais e equipamentos de raio X.