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Política

Aliados de Lula criticam campanha ‘analógica’ após avanço de Flávio nas pesquisas

Petistas avaliam que comunicação do presidente precisa mudar, mas campanha tenta evitar clima de crise após senador assumir liderança na Quaest

João Vitor Revedilho

Aliados de Lula criticam campanha ‘analógica’ após avanço de Flávio nas pesquisas
Aliados de Lula criticam campanha ‘analógica’ após avanço de Flávio nas pesquisas Ricardo Stuckert

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que o petista está passando pelo mesmo problema que enfrentou no começo do governo e passaram a ver a campanha como “analógica”. A principal reclamação está concentrada na comunicação e em algumas estratégias usadas para tentar atrair votos.

A avaliação de interlocutores é que há dificuldades nas mensagens do presidente da República para furar a bolha, o que teria ajudado para a queda de Lula nas pesquisas. A preocupação ganhou força após a pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14) mostrar, pela primeira vez desde o início oficial da campanha, Flávio Bolsonaro à frente de Lula.

Segundo o levantamento, o senador aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Lula tem 40%.

O resultado acendeu um sinal de alerta entre aliados do presidente, que passaram a cobrar mudanças na estratégia eleitoral. A avaliação é de que a campanha precisa encontrar formas mais eficientes de conversar com o eleitor, principalmente no ambiente digital.

Apesar do susto com a pesquisa, a equipe de Lula tenta manter a cautela e evitar um ambiente de crise dentro da campanha. A análise é que não há motivos para desespero neste momento da campanha. Outro ponto citado são os trackings internos que apresentam um cenário diferente do levantamento da Quaest. Segundo interlocutores, Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro nesses acompanhamentos e fora da margem de erro. Ao menos duas pesquisas internas apontariam esse cenário.

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