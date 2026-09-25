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Política

Do jornalismo ao Senado: Quem é Marcos Rogério, nome do PL ao governo de RO

Aliado fiel da família Bolsonaro e vice-líder da oposição no Senado aposta em aliança com o agronegócio

Lucas Peçanha

Marcos Rogério
Marcos Rogério Geraldo Magela/Agência Senado

Escolhido por Jair Bolsonaro (PL) para assumir o posto de vice-líder do governo no Congresso Nacional durante sua gestão, Marcos Rogério (PL-RO) é considerado um dos grandes defensores e aliados políticos da família do ex-presidente. Ele ganhou projeção nacional como um dos principais nomes da “tropa de choque” governista durante a CPI da Covid em 2021 e, posteriormente, representou a liderança da oposição no Senado Federal.

Com uma trajetória forjada no meio comunitário e na comunicação, o parlamentar apoia sua plataforma no alinhamento com o setor produtivo, na defesa do agronegócio e na pauta de segurança pública. Nas eleições deste ano, é candidato ao governo de Rondônia.

Quem é Marcos Rogério

Nascido em Ji-Paraná (RO), Marcos Rogério da Silva Brito é filho de agricultores da região. Formou-se em direito e jornalismo, concluiu mestrado em administração pública e seguiu para o doutorado em Direito Constitucional. Antes de ingressar na política institucional, atuou como radialista e repórter de televisão.

O início de sua carreira pública se deu em sua cidade natal, quando foi eleito vereador em 2008. Seu desempenho no Legislativo municipal impulsionou sua ascensão à Câmara dos Deputados, onde cumpriu dois mandatos consecutivos como deputado federal a partir de 2011. Lá, ganhou projeção nacional ao atuar como relator do processo no Conselho de Ética que resultou na cassação do ex-deputado Eduardo Cunha. Em 2018, foi eleito para o Senado Federal como o candidato mais votado de Rondônia.

Disputas eleitorais anteriores

Marcos Rogério acumula vitórias expressivas para o Legislativo, tendo vencido disputas para a Câmara Municipal de Ji-Paraná (2008), Câmara dos Deputados (2010 e 2014) e Senado (2018). Sua atuação no Congresso ganhou destaque durante a CPI da Covid, na qual atuou como um dos principais articuladores e defensores do governo de Jair Bolsonaro. Em 2022, disputou o Governo de Rondônia, tendo chegado ao segundo turno da corrida eleitoral no estado.

Propostas de campanha

Marcos Rogério tem um plano de diretrizes centrado no fortalecimento da infraestrutura do estado e no incentivo à produção rural. Entre os eixos principais estão a regularização fundiária, o apoio à agricultura familiar e à agroindústria, e a ampliação da malha rodoviária para o escoamento de safras. Na pasta de segurança pública, defende o reforço do policiamento no campo e a integração das forças policiais, enquanto no âmbito da saúde propõe a regionalização do atendimento e investimentos em estruturas de alta complexidade.

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