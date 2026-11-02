Vorcaro aciona órgão internacional contra o Brasil por supostas violações de direitos

Advogados do banqueiro pedem medidas cautelares à CIDH e alegam demora na análise de pedido de liberdade, vazamento de conversas e irregularidades na investigação

A defesa do ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão ligado à Organização dos Estados Americanos (OEA), para denunciar o Brasil. Protocolado no último dia 27, o pedido solicita ajuda internacional para conseguir a liberação do banqueiro, preso desde o dia 4 de março.

Entre os argumentos apresentados, os advogados afirmam que Vorcaro está preso preventivamente sem ter sido formalmente denunciado. Além disso, a defesa alega supostas violações de direitos humanos e demora na análise de um pedido de liberdade apresentado em 18 de setembro ao Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo a petição, ainda não recebeu decisão.

“Até hoje não há denúncia nem ação penal. O indiciamento lançado nesta semana em relatório parcial da Polícia Federal não é acusação formal: é ato unilateral da autoridade policial, praticado em apenas uma das investigações ainda inconclusa e apoiado em prova cuja integridade não pode ser verificada. A revisão da prisão a cada 90 dias, que a lei brasileira torna obrigatória, não foi feita” Defesa de Daniel Vorcaro

O documento aponta ainda supostos vazamentos de conversas privadas extraídas do celular de Vorcaro, incluindo comunicações protegidas pelo sigilo entre advogado e cliente. Os representantes do banqueiro também questionam a integridade das provas digitais e relatam que não tiveram acesso aos dados originais da extração do aparelho.

Indiciamento

No último dia 28, a Polícia Federal (PF) enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um relatório sobre a investigação de tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB). No documento, a corporação indiciou 15 pessoas. São elas:

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master;

Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Banco Master;

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;

Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno;

André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno;

Angelo Antônio Ribeiro da Silva, diretor do Banco Master;

Luiz Antônio Bull, diretor do Banco Master;

Alberto Félix de Oliveira Neto, diretor do Banco Master;

Allan da Silva Machado, procurador do Banco Master;

Daniel Lopes Monteiro, advogado do Banco Master;

Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de finanças e controladoria do BRB;

Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora-executiva de controle e riscos do BRB;

Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora-executiva de gestão de pessoas do BRB;

Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor-executivo de atacado e governo do BRB;

José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor-executivo de tecnologia do BRB.

Vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF), o BRB tentou comprar o Master no período de 2024 a 2025. No entanto, a transação foi barrada pelo Banco Central (BC).

Também no relatório, a PF pediu que a investigação seja estendida por mais 60 dias. A corporação informou que o prazo é necessário para concluir perícias e elaborar um relatório complementar. A solicitação será analisada pelo relator do caso do Banco Master no STF, o ministro André Mendonça.