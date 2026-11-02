Relembre a trajetória de Tancredo Neves, 1º presidente eleito no Brasil após a ditadura

No último dia 26, a Justiça autorizou o acesso da família a documentos médicos sobre o tratamento e a morte do político

A decisão recente da Justiça Federal, que autorizou o acesso da família a documentos médicos sobre o tratamento e a morte de Tancredo Neves, reabre um capítulo marcante da redemocratização brasileira e permite revisitar a longa carreira do político mineiro que foi eleito o primeiro presidente civil após a ditadura militar, mas não chegou a assumir o cargo.⁠

Tancredo de Almeida Neves nasceu em 4 de março de 1910, em São João del Rei (MG). Formou-se em Direito em 1932 e iniciou a vida pública como vereador da cidade natal (1935-1937). Pelo Partido Social Democrático (PSD), foi deputado estadual (1947-1950) e deputado federal em diversos mandatos a partir de 1951. Entre junho de 1953 e o suicídio de Getúlio Vargas, ocupou o Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Também atuou em cargos técnicos, como na Secretaria de Finanças de Minas Gerais e em diretorias do Banco do Brasil e de instituições de crédito.⁠

Com a renúncia de Jânio Quadros e a adoção temporária do parlamentarismo, tornou-se o primeiro-ministro do governo João Goulart (1961-1962). Após o golpe de 1964, integrou a oposição no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), reelegendo-se deputado federal e exercendo liderança. Em 1978 foi eleito senador. Com o retorno do pluripartidarismo, participou da fundação do Partido Popular e, depois, do PMDB, pelo qual foi eleito governador de Minas Gerais em 1982.

Na campanha pela redemocratização, apoiou as Diretas Já. Com a rejeição da emenda que previa eleição direta, formou-se a Aliança Democrática. Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral o escolheu presidente da República, com José Sarney como vice, por 480 votos contra 180 de Paulo Maluf (PDS). A vitória marcou o fim de 21 anos de regime militar e a volta de um civil ao Palácio do Planalto.

Na véspera da posse, marcada para 15 de março de 1985, Tancredo foi internado em Brasília com dores abdominais. Submetido a sucessivas cirurgias — sete ao todo, segundo o relato amplamente divulgado —, foi transferido a São Paulo e morreu em 21 de abril de 1985, aos 75 anos, sem tomar posse. José Sarney assumiu interinamente e, depois, de forma definitiva. A morte gerou comoção nacional e consolidou Tancredo como símbolo da transição democrática, ainda que o mandato tenha sido exercido por seu vice.⁠

A 13ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em julgamento de 26 de outubro de 2026, determinou por unanimidade que o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal liberem prontuários e registros solicitados por um dos filhos do ex-presidente. O processo, ajuizado anos antes, reconheceu interesse legítimo da família e da memória histórica. A decisão não altera a versão oficial dos fatos — internação na véspera da posse, múltiplas intervenções e óbito por complicações infecciosas —, mas oferece acesso a documentos até então restritos.