Câmara Municipal de São Paulo arquiva pedido de impeachment de Nunes

Requerimento era relativo à disponibilidade de ônibus em circulação em 25 de outubro, no segundo turno das eleições

No dia da eleição, a Prefeitura afirmou que houve dificuldades logísticas de mobilizar as equipes rapidamente

Nesta terça-feira (3), uma Comissão Especial da Câmara Municipal de São Paulo decidiu pelo arquivamento do pedido de impeachment do atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), em uma votação de placar 5×2.

A comissão foi instaurada na última quinta-feira (29), para apurar as ações do Executivo relativas à disponibilidade de ônibus em circulação em 25 de outubro, dia da votação do segundo turno das eleições.

No dia da eleição, a Prefeitura afirmou que houve dificuldades logísticas de mobilizar as equipes rapidamente, diante da determinação judicial no sábado (24), de oferecer 100% dos ônibus. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também negou falhas. “Nossa frota que está operando é maior do que a demanda. Não temos nenhum registro de falta de ônibus”, disse o prefeito, que chamou os petistas de “irresponsáveis”.

A cassação do mandato de Ricardo Nunes foi protocolada na Câmara por Amanda Paschoal (PSOL), Celso Giannazi (PSOL) e Sílvia da Bancada Feminista (PSOL).

Os solicitantes acusam o prefeito de improbidade administrativa, de descumprimento de decisões judiciais e de atentar contra o exercício de direitos políticos no âmbito da suposta falta de ônibus que ocorreu no dia do segundo turno das eleições.

O relator do caso, Major Palumbo (PP), argumentou que o pedido de impeachment apresentado não reúne condições de ser transformado em acusações contra o Ricardo Nunes e apoiou seu arquivamento.

Em sua fala, defendeu que a diminuição da abstenção no segundo turno, em comparação ao primeiro, mostra que não houve problemas relativos ao transporte, e alegou que não houve desrespeito à lei eleitoral.

“Não houve omissão ou negligência na defesa de bens, rendas ou interesses da administração ou qualquer ato de improbidade ou até mesmo atentando contra o exercício de direitos políticos, individuais e sociais”, defendeu o relator.

Ainda no parecer do relator, ele alegou que as “supostas ilegalidades estão tendo sua apuração em foro próprio, a saber, a Justiça Eleitoral”. Portanto, a Câmara municipal não teria competência para avaliar o caso.

Seu voto foi acompanhado por outros quatro vereadores: Rubinho Nunes (União Brasil), presidente da comissão, Kenji Ito (Podemos), Sandra Tadeu (PL) e Sandra Santana (MDB). Na oposição ficaram Luana Alves (PSOL) e Hélio Rodrigues (PT). Com o placar final, o pedido de impeachment foi então arquivado.