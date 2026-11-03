Senado vota PEC da Segurança Pública sem tratar da redução da maioridade penal

O Plenário decidiu que os requerimentos apresentados pelo PL e pelo PT tramitem de forma independente na Casa Alta

O Senado decidiu nesta terça-feira (3) votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública sem analisar os dois requerimentos que tratam da redução da maioridade penal. Por 38 votos a favor e 36 contra, a Casa Alta aprovou que os textos tramitem de forma independente.

Os requerimentos foram apresentados pelo Partido Liberal (PL) e pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O PL propõe reduzir a maioridade penal para 16 anos em casos de crimes de menor gravidade e para 14 anos quando se tratar de crimes hediondos. Já o PT sugeriu a diminuição para 16 anos em casos de crimes hediondos.