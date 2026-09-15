JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Política

‘É o momento mais corrupto da história do Judiciário’, diz Dino ao criticar Fachin

Ministro deu a declaração durante sessão plenária no STF que decide se investiga ou não Alexandre de Moraes

Jovem Pan

Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou nesta terça-feira (15) que o Brasil vive seu momento mais corrupto do Poder Judiciário.

Dino colocou a fala em momento em que critica o ministro Edson Fachin, presidente do STF, por ter assumido a relatoria da petição julgada nesta terça-feira.

Para Dino, quem deveria estar sendo o relator é André Mendonça, relator do caso Master no tribunal.

O plenário da Corte decide se abre ou não investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, por trocas de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Dino continua argumentando que o processo deveria ser redistribuído na Corte, excluindo o presidente Fachin.

Se nós aceitarmos a vocatória, presidente, nós estaremos abrindo uma avenida de autoritarismo, de despotismo, de tirania nos tribunais que ninguém vai controlarFlávio Dino

*Em atualização

continue lendo

Ministro Flávio Dino e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino Política Dino interrompe Toffoli e é contido por Fachin: ‘Tem que seguir o regimento’ Ministro pediu a palavra após fala de Toffoli, mas presidente da Corte afirmou que solicitação deveria ser feita à Presidência
  1. Toffoli se declara suspeito e não participará de julgamento sobre Moraes e Vorcaro Marcelo Bamonte · há 41 minutos
  2. Nunes Marques confirma impedimento e não participará de julgamento sobre Moraes Matheus Alleoni · há 49 minutos
  3. ‘Tapete vermelho, irmão’: filho de Fux trocou mensagens e participou de eventos com Vorcaro Matheus Alleoni · há 1 hora
  4. Vorcaro teria pago por encontro de mulher com Nunes Marques, mostram mensagens Matheus Alleoni · há 1 hora