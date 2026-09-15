‘É o momento mais corrupto da história do Judiciário’, diz Dino ao criticar Fachin

Ministro deu a declaração durante sessão plenária no STF que decide se investiga ou não Alexandre de Moraes

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou nesta terça-feira (15) que o Brasil vive seu momento mais corrupto do Poder Judiciário.

Dino colocou a fala em momento em que critica o ministro Edson Fachin, presidente do STF, por ter assumido a relatoria da petição julgada nesta terça-feira.

Para Dino, quem deveria estar sendo o relator é André Mendonça, relator do caso Master no tribunal.

O plenário da Corte decide se abre ou não investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, por trocas de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Dino continua argumentando que o processo deveria ser redistribuído na Corte, excluindo o presidente Fachin.

Se nós aceitarmos a vocatória, presidente, nós estaremos abrindo uma avenida de autoritarismo, de despotismo, de tirania nos tribunais que ninguém vai controlar Flávio Dino

*Em atualização